"Ну на здоровье": крутая Канделаки наконец прокомментировала секс с Милевским

Ведущую удивляет, что есть мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни - это встреча с ней

Артем Милевский и Тина Канделаки / Фото: Championat.ru

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Российская телеведущая, генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки наконец прокомментировала июльские слова Артема Милевского о том, что у них был секс.

"С удовольствием отвечу на этот вопрос. Знаю, миллион людей мне в комментариях про Артема пишет. Друзья, что я здесь могу сказать? Копайте глубже! У меня был одноклассник Гоче Дарсадзе. И мой роман с ним в третьем классе потряс всю 64-ю среднюю школу, – сказала Канделаки в программе "Дай Дудя" на радио "Эхо Москвы". – У меня было много увлечений в Грузии и в России тоже. И не забывайте, что я вообще-то второй раз замужем. И из тех 10 лет, что мы с Василием Бровко вместе, мы официально женаты три года. У нас разные периоды были: мы сходились, расходились"

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"Я живая женщина. Не вижу никакой проблемы в том, что у меня были разные отношения на протяжении 43 лет, – добавила Тина Канделаки. – Единственное, в чем вижу проблему, что всегда вызывает во мне улыбку, – что, оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни – это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. Ну на здоровье"

Как Артем Милевский пропил свой успех

"По молодости было много с кем, – говорил ранее Артем Милевский. – Конкретно да или нет с Канделаки? Да. Но это было давно, после чемпионата мира-2006 еще, – рассказал 34-летний Милевский YouТube-каналу "КраСава". – Она приезжала снимать "Самый умный" в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я, честно, знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: "Привет, это Тина Канделаки". Отвечаю: "Ну и что?". В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, большой привет ей передаю"

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Напомним, ранее Артем пробил финансовое дно: за одного Цыганкова теперь можно купить двести Милевских. Авторитетный портал Transfermarkt оценил бывшую звезду киевского "Динамо" в ничтожные сто тысяч евро.

Также на днях Милевский сделал откровенное признание о своем отношении к алкоголю. "Здоровье у меня неплохое. Но мне 34 года, и я уже не вытяну сильной пьянки", – поведал футболист.

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