У немецкого клуба не хватает денег, чтобы купить Хачериди
Украинский защитник хочет играть, а ПАОК не предоставляет ему такой возможности
Агент защитника ПАОКа Евгения Хачериди Иван Пироженко прокомментировал возможный трансфер игрока. Ранее сообщалось, что украинец не доволен своим положением в греческом клубе и намерен сменить место работы. В СМИ появились слухи, что Евгений Хачериди может вернуться в "Динамо".
"На данный момент Евгений Хачериди – игрок ПАОКа. Если мы найдем такое предложение, которое устроит и клуб, и игрока, то будем рассматривать опцию трансфера. Интерес со стороны других клубов есть. Вопрос упирается в деньги – то, что хочет ПАОК и условия Жени. Вскоре будет видно. Мы работаем над трансфером.
Он хочет играть, а ПАОК не предоставляет ему таких шансов. Поэтому мы ищем клуб, в котором он в первую очередь будет играть. Какая это будет страна и клуб, посмотрим. Интерес из Германии? Да, он есть, но от команды, которая не может заплатить столько, сколько хочет ПАОК. Это просто интерес, дело даже не дошло до переговоров. Это слухи", – рассказал Пироженко.
В текущем сезоне Хачериди провел за ПАОК всего 11 матчей. В его пассиве три желтых карточки и одно удаление – Хачериди заработал красную карточку в матче Лиги Европы против лондонского Челси уже на седьмой минуте.
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