У звезды "Реала" подозрение на коронавирус: в клубе ждут повторный тест, а пока – изоляция

В клубе уверены, что первый тест просто дал сбой

Результаты тестирования полузащитника мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора на наличие коронавируса показали отклонения от нормы, сообщает Marca. Сейчас в клубе ждут результаты повторного теста, а пока игрока изолировали от команды.

"Врач проинформировал меня, что тест показал отклонения от нормы. Мы провели повторную проверку и сегодня днем узнаем результат. Иногда тесты дают сбой, такое случается. Как и всегда в таких ситуациях, игрок не может тренироваться. Надеюсь, Винисиус здоров и сможет вернуться к тренировкам уже завтра", – цитирует Зидана championat.com.

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В текущем сезоне 19-летний бразилец провел 35 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt.com оценивает футболиста в 45 миллионов евро, хотя еще год назад его ценник составлял 70 миллионов евро.

Ранее мы писали, что неугомонный форвард мадридского "Реала" вновь попал в неприятную ситуацию и закрылся дома. Молодой серб Лука Йович контактировал с другом, у которого обнаружили коронавирус.

Прямые трансляции матчей чемпионата Испании можно смотреть на сайте Oll.tv.

Смотрите, как "Реал" играл в Лиге чемпионов:

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