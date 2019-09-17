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Удар молнии! Четыре футболиста пострадали на Ямайке

17 сентября, 15:15

Во время футбольного поединка чемпионата Ямайки молния поразила игроков

/ Фото: pexels.com

Удар молнии в футбольное поле сразил нескольких игроков во время матча на Ямайке. На 82-й минуте игры после нескольких вспышек молнии два игрока рухнули на газон, получив разряд. Всего пострадало 4 футболиста, двое из них были доставлены в больницу. По информации Jamaica Gleaner, один из госпитализированных жаловался на боли в груди. Электрокардиография показала у него нарушение сердечного ритма. Врачи продолжают наблюдать за его состоянием.

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Напомним, ранее в результате удара молнии в городе Розенфельд-Хайлигенциммерн, в федеральной земле Баден-Вюртемберг, 15 футболистов получили травмы. Один спортсмен в течение короткого времени находился без сознания. Медики доставили футболистов в больницу. В полиции также добавили, что в Баварии, в городе Ротенбурге, из-за грозы власти были вынуждены отменить концерт под открытым небом.

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Ранее мы писали, что австралийский вратарь Стефан Петровски, выступавший за футбольный клуб второго дивизиона чемпионата Малайзии "Мелака Юнайтед", скончался в больнице, после того как его на тренировке команды ударила молния.

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Источник: sport24.ru

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