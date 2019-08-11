Удар молнии едва не убил немецких футболистов

Инцидент произошел в пятницу вечером, когда футболисты тренировались на спортивной площадке

/ Фото: Pixabay

В результате удара молнии в городе Розенфельд-Хайлигенциммерн, в федеральной земле Баден-Вюртемберг, 15 футболистов получили травмы. Об этом сообщает баварская газета Merkur.

"Инцидент произошел в пятницу вечером, когда футболисты тренировались на спортивной площадке. В результате игроки в возрасте от 19 до 48 лет получили легкие травмы", - проинформировал представитель местной полиции.

Один спортсмен в течение короткого времени находился без сознания.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Медики доставили футболистов в больницу.

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Кроме того, в Баден-Вюртемберге из-за грозы было перенесено начало матча кубка Немецкой Футбольной Федерации между футбольными клубами С.В. Сандхаузен и Боруссия Менхенгладбах. Зрителей в нижних рядах попросили перейти в безопасное место.

В полиции также добавили, что в Баварии, в городе Ротенбурге, из-за грозы власти были вынуждены отменить концерт под открытым небом. Около 400 зрителей разместили в ангаре, который был выделен властями в качестве убежища.

Спасатели в Баварии сообщили о многочисленных звонках из-за экстремальных погодных условий. Так, только в городе Людвигсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) в пожарную службу поступило более ста звонков.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 51 человек погиб от ударов молний в индийских штатах Бихар и Джаркханд.

Напомним, ранее мы писали, что восемь человек пострадали от удара молнии на пляже в американском штате Флорида. Один из пострадавших был доставлен в больницу с остановкой сердца, его состояние оценивается как критическое. Еще семь человек получили легкие ранения, угрозы их жизням нет.

Кроме того, в Благовещенске Кировоградской области молния попала в здание райадминистрации и оно сгорело. Об этом сообщил народный депутат Вадим Денисенко. Также он отметил, что на первый взгляд, на восстановление сгоревшего здания необходимо 10 миллионов гривен.

Также, в Ровенской области во время грозы сгорел дом полицейского, в который ударила молния. Люди успели спастись, однако жить им теперь негде. Пострадавшие винят спасателей в том, что те слишком долго ехали на их вызов. Пожарные, в свою очередь, признали, что задержались с прибытием.

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