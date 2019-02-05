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УЕФА готовит отмену правила выездного гола в еврокубках – СМИ

Сегодня, 18:27

В Риме на заседании Исполкома УЕФА обсудят "устаревшее" правило выездного гола в раундах плей-офф

Правила футбола могут измениться. Фото instagram.com/uefa_official
Правила футбола могут измениться. Фото instagram.com/uefa_official.
УЕФА готовит отмену правила выездного гола в еврокубках – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9b9/0f1/5c59b90f147e0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9b9/0f1/5c59b90f147e0.png Футбол В Риме на заседании Исполкома УЕФА обсудят "устаревшее" правило выездного гола в раундах плей-офф

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить правило выездного гола в матчах плей-офф еврокубков, сообщает портал Kicker. Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании исполнительного комитета УЕФА в Риме в среду. Отмечается, что окончательное решение вопроса на заседании не будет принято, но такие обсуждения приближают конец "устаревшему", по мнению футбольных болельщиков, правилу.

Согласно этому правилу, в случае равенства в счете по итогам двух матчей команда получает преимущество благодаря большему количеству голов, забитых на чужом поле.

Впервые это правило было введено в 1965 году, а затем было распространено на все еврокубковые соревнования. Таким образом, хотели уравнять шансы хозяев и гостей, которые испытывали стресс в связи с переездом, а также в отсутствии единых стандартов в размере футбольных мячей и полей.

Ранее в сентябре 2018 года стало известно, что ФИФА может изменить правила аренды футболистов. Рассматривается возможность ограничения по количеству игроков, отдаваемых в аренду.

Также менее года назад в футболе ввели новое правило, касающееся жеста "телевизор". Игроки теперь не имеют права напоминать арбитру о системе видеоповторов.

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Тег УЕФА, Лига чемпионов, Лига Европы, правила футбола

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Источники:

Kicker , РСпорт

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