УЕФА готовит отмену правила выездного гола в еврокубках – СМИ
В Риме на заседании Исполкома УЕФА обсудят "устаревшее" правило выездного гола в раундах плей-офф
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить правило выездного гола в матчах плей-офф еврокубков, сообщает портал Kicker. Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании исполнительного комитета УЕФА в Риме в среду. Отмечается, что окончательное решение вопроса на заседании не будет принято, но такие обсуждения приближают конец "устаревшему", по мнению футбольных болельщиков, правилу.
Согласно этому правилу, в случае равенства в счете по итогам двух матчей команда получает преимущество благодаря большему количеству голов, забитых на чужом поле.
Впервые это правило было введено в 1965 году, а затем было распространено на все еврокубковые соревнования. Таким образом, хотели уравнять шансы хозяев и гостей, которые испытывали стресс в связи с переездом, а также в отсутствии единых стандартов в размере футбольных мячей и полей.
Ранее в сентябре 2018 года стало известно, что ФИФА может изменить правила аренды футболистов. Рассматривается возможность ограничения по количеству игроков, отдаваемых в аренду.
Также менее года назад в футболе ввели новое правило, касающееся жеста "телевизор". Игроки теперь не имеют права напоминать арбитру о системе видеоповторов.
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