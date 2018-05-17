УЕФА назвал символическую сборную Лиги Европы

Сегодня, 22:18

Победителем турнира стал мадридский "Атлетико"

&quot;Атлетико&quot; взял трофей. Фото AFP
"Атлетико" взял трофей. Фото AFP

УЕФА назвал символическую сборную Лиги Европы по итогам сезона-2017/18. В команду из 18 человек вошли игроки, которые, по мнению экспертов УЕФА, лучше остальных выступили в нынешнем турнире:

вратари – Ян Облак ("Атлетико"), Руй Патрисиу ("Спортинг");

защитники – Леонардо Бонуччи ("Милан"), Диего Годин ("Атлетико"), Штефан Ляйнер ("Ред Булл Зальцбург"), Луис Густаво ("Марсель"), Буна Сарр ("Марсель");

полузащитники – Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Наби Кейта ("РБ Лейпциг"), Диади Самассеку ("Ред Булл Зальцбург"), Коке, Сауль, Габи (все – "Атлетико");

нападающие – Желсон Мартинш ("Спортинг"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Димитри Пайет ("Марсель"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"). 

Напомним, что 16 мая в Лионе состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором сошлись испанский "Атлетико" и французский "Марсель". Поединок завершился победой мадридского клуба – 3:0. Таким образом, "Атлетико" третий раз в своей истории выиграл Лигу Европы, после побед в 2010 и 2012 годах.
футбол, УЕФА, Лига Европы

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FootBoom

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