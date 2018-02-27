УЕФА отказался принять в свой состав остров Джерси

Конгресс УЕФА на заседании в Братиславе отклонил заявку Футбольной ассоциации острова Джерси (JFA) на вступление в УЕФА.

JFA изъявила желание покинуть состав Футбольной ассоциации Англии и присоединиться к УЕФА как отдельная ассоциация в декабре 2015 года, после признания Гибралтара и Косово. В сентябре 2016 года УЕФА опубликовал решение, информирующее JFA о том, что ее заявление обсуждалось исполнительным комитетом организации, однако не было направлено на голосование конгресса.

JFA подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), который удовлетворил ее в июне 2017 года.

И вот вчера 49 членов организации проголосовали против заявки Джерси, один – воздержался (всего УЕФА включает 55 членов).

По словам Александара Чеферина, Джерси не может рассматриваться как независимое государство, поэтому его заявка не соответствует уставу УЕФА.

"Мы готовы развивать футбол, но должны действовать в рамках устава", – добавил глава Союза европейских футбольных ассоциаций.

Джерси – остров в проливе Ла-Манш, самый крупный в составе Нормандских островов. Он имеет частичную независимость, являясь Коронным владением Великобритании.

Население острова составляет около 100 тысяч человек, что в три раза больше населения Гибралтара (30 тысяч). Команды Джерси участвуют как отдельные нации в Играх Содружества и в Островных играх. Причем в последних они – признанные лидеры (491 золотая медаль).

Среди частично независимых и частично признанных государств в состав УЕФА входят Гибралтар и Косово, сборные которых впервые приняли участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года, а также Фарерские острова – самоуправляемая территория, принадлежащая Дании.

Кроме того, в ФИФА входят Бермудские острова, Пуэрто-Рико, Антилья, Аруба, Монтсеррат, Новая Каледония, Американское Самоа, Макао, Гонконг, Тайвань и другие территории, также не являющиеся независимыми государствами.

Напомним, что УЕФА заработал на квалификации ЧМ-2018 один миллиард евро.

Ранее мы писали, что сборную России могут отстранить от домашнего чемпионата мира за допинг. Стало известно, что российские футболисты планировали использовать допинг на чемпионате мира-2018.