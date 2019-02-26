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УЕФА открыл дело против "Барселоны": испанцы плохо организовали матч Лиги чемпионов

Сегодня, 23:09

В субботу "Барселона" на выезде сыграет с "Реалом" в знаменитом "Класико", а перед этим обе команды узнают вердикт УЕФА

"Барселона" следующий матч проведет 2 марта против "Реала"
"Барселона" следующий матч проведет 2 марта против "Реала". Фото: AFP
УЕФА открыл дело против "Барселоны": испанцы плохо организовали матч Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5aa/3da/5c75aa3daf0b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5aa/3da/5c75aa3daf0b9.jpg Футбол В субботу "Барселона" на выезде сыграет с "Реалом" в знаменитом "Класико", а перед этим обе команды узнают вердикт УЕФА

УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Барселоны", сообщает официальный сайт организации. Каталонскому клубу инкриминируют ненадлежащую организацию матча Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (1:1), который состоялся 11 декабря 2018 года. Также сообщается, что дело было открыто после жалобы "Тоттенхэма" в УЕФА. Дисциплинарный комитет организации рассмотрит этот вопрос 28 февраля.

Отметим, что ближайший матч "Барселона" проведет 2 марта против своего принципиального соперника – мадридского "Реала". Знаменитое испанское "Эль Класико" состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", а на нашем сайте будет доступен текстовый онлайн матча с видеоповторами голов.

Интересно, что букмекеры считают матч абсолютно равным. Коэффициенты на победу "Реала" и "Барселоны" одинаковые – по 2.55, котировка на ничью – 4.00. Также аналитики предсказывают большое количество забитых мячей: коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет всего 1.50, тогда как на "меньше 2,5 голов" можно сделать ставку с коэффициентом 2.60.

Также 28 февраля УЕФА рассмотрит дело Серхио Рамоса. Ранее стало известно, что его подозревают в умышленном получении желтой карточки в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (2:1). Испанец после первого матча признался, что специально получил предупреждение, чтобы пропустить ответную игру с голландским клубом.

Кроме того, против "Аякса" было открыто дисциплинарное производство за метание предметов на поле, использование пиротехники и запрещенный баннер. Против "Реала" было открыто дело за использование болельщиками пиротехники.

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Тег УЕФА, Барселона

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Сегодня|Спорт

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