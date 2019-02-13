Онлайн матча "Аякс" – "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов: матч начался

Текстовая трансляция первого матча 1/8 финала турнира в Амстердаме

Фото: AFP

Онлайн матча "Аякс" – "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов: матч начался //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/325/3c7/5c63253c776a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/325/3c7/5c63253c776a2.jpg 2019-02-13T22:02:00+02:00 Футбол Текстовая трансляция первого матча 1/8 финала турнира в Амстердаме

На этой неделе еврокубковый сезон возобновился матчами 1/8 финала Лиги чемпионов. Сегодня эстафету у Манчестера и Рима примет Амстердам, где на "Йохан Кройфф Арене" состоится первая встреча между местным "Аяксом" и мадридским "Реалом". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляций с описанием всех опасных моментов и видео голов. Напомним, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания. Футболисты почтут память погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салу.

ОНЛАЙН МАТЧА "РЕАЛ" – "АЯКС" – 0:0

7 мин Снова Зийех оказался на ударной позиции, но после его удара мяч полетел в сторону углового флажка

6 мин Красиво разыгрывали голландцы свою контратаку, но последний пас пяткой оказался слишком слабым и Каземиро в последний момент успел выбить мяч из-под ног соперника на линии штрафной

5 мин Болельщики свистом встречают попытку "Реала" контролировать мяч

4 мин Дальний и неточный удар от Зийеха

4 мин Куртуа вовремя вышел из ворот и первым успел к забросу на игрока "Аякса"

3 мин Первый офсайд в матче. Отличились хозяева поля

2 мин Тадич нарушил правила на фланге, пытаясь отобрать мяч у Начо

1 МИН МАТЧ НАЧАЛСЯ

Команды уже вышли на поле, звучит гимн Лиги чемпионов. Также команды почтили память погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы минутой молчания.

Фантастическая атмосфера на стадионе в Амстердаме. Свет на арене приглушили, зрители включили фонарики на своих смартфонах, а у кромки поля скрипач Андре Рье исполнил произведение Шостаковича. В такт музыке фанаты на трибунах размахивают белыми флажками. Этот же скрипач присутствовал на матче против "Баварии" в 1995 году.

Стали известны стартовые составы команд и расстановка игроков. Хозяева поля сыграют по схеме 4-2-1-3, а гости выставили практически классические 4-3-3. Отметим, что защитника "Реала" Рафаэля Варана нет даже в заявке из-за гриппа.

TWITTER— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 13, 2019

Зарубежные СМИ опубликовали свой вариант ориентировочных составов "Аякса" и "Реала" на сегодняшнюю встречу. Как видим, эксперты не верят, что Иско все же сумеет восстановиться и сыграть сегодня.

Такая атмосфера была на матче "Аякс" – "Реал" в 1995 году, Тогда голландцы в последний раз обыгрывали испанцев. Легенда клуба Эдвин ван дер Сар призывает болельщиков поддержать команду и повторить тот подвиг.

TWITTER— Edwin van der Sar (@vdsar1970) February 13, 2019

Как мы сообщали ранее, за сутки до матча "Аякс" – "Реал" УЕФА поменял арбитра. Вместо поляка Шимона Марциняка обслуживать встречу будет словенец Дамир Скомина. Кстати, с этой стадии Лиги чемпионов будет введена система видеопомощи арбитрам.

"РЕАЛ" – "АЯКС". ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ:

Впервые команды между собой встретились в далеком 1967 году, года испанцы по сумме двух матчей обыграли голландцев. С тех пор команды встречались еще 10 раз. Общая статистика противостояния такова: семь побед на счету "Реала" и четыре у "Аякса". И только один матч победителя не выявил.

Правда, нужно отметить, что в последний раз голландцы обыгрывали именитого соперника еще в 1995 году. С тех пор "сливочные" одержали шесть побед подряд с общим счетом 20:2.

"Реал" сейчас набрал сумасшедший ход и выиграл пять подряд матчей в чемпионате Испании. А вот "Аякс" во внутреннем первенстве забуксовал – из пяти последних встреч были выиграны только две, что вылилось в потерю лидирующей позиции в турнирной таблице.

Сегодня команды не смогут рассчитывать на травмированных Лисандро Магальяна ("Аякс"), Хесуса Вальехо и Маркоса Льоренте (оба – "Реал"), а участие в матче Бурема Банде, Френки Де Йонга, Люка Зидана и Иско остается под вопросом.

TWITTER— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 12, 2019

"РЕАЛ" – "АЯКС". КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ:

Букмекеры считают "Реал" фаворитом сегодняшнего противостояния: коэффициент на победу команды Сантьяго Солари – 1.85, на ничью – 3.80, на победу "Аякса" – 4.00. Также "Королевский клуб" является фаворитом у букмекеров на проход в следующий раунд. Перед первой встречей коэффициенты таковы: 1.25 против 3.80 на "Аякс".

"РЕАЛ" – "АЯКС". ПУТЬ В 1/8 ФИНАЛА:

"Реал" на групповом этапе уверенно выиграл свою группу, где также выступали "Рома", "Виктория" и ЦСКА. В последнем туре мадридцы даже позволили себе безвольно проиграть москвичам 0:3.

Аякс начинал евросезон с квалификации и на пути в групповой этап обыграл киевское "Динамо" (3:1 и 0:0). В группе голландцы на равных сражались с "Баварией", прошли всю дистанцию без поражений, но все же отдали первое место в квартете немцам. Освежить в памяти результаты группового этапа Лиги чемпионов можно с помощью нашего материала.

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