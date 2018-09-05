УЕФА ответил России на жалобу по поводу "Слава Украине"

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали нанесение надписи "Слава Украине" на новую форму национальной команды Украины по футболу.

"Данный комплект формы был принят в соответствии с правилами УЕФА по экипировке команд за 2018 год и согласно третьей главе "идентификация команды", – сообщили представители УЕФА в разговоре с RT.

Вчера в НСК "Олимпийский" в рамках открытой тренировки состоялась презентация новой формы сборной Украины. Домашний комплект формы традиционного желтого цвета, гостевая – синего. Новинкой стало появление резервной формы сборной Украины белого цвета. Также, кроме экипировки полевых игроков, были представлены образцы формы голкиперов. Они красного и черного цветов. Изюминкой экипировки стал нанесенный на спину лозунг "Слава Украине".

"ФФУ обратилось в УЕФА, и получили одобрение на размещение этого лозунга "Слава Украине" на тыльной стороне футболки. Это наша официальная поддержка сборной, это наша гордость. Мы хотим, чтобы "Слава Украине" гремело по всему миру и эти слова всегда поддерживали наших игроков, как на футбольном поле, так и вне его", – объяснил глава ФФУ Андрей Павелко.