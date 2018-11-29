Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" УЕФА перенес в Киев из-за военного положения в Украине. Сегодня УЕФА выпустил официальное заявление по этому поводу.

"Решением правительства Украины 26 ноября 2018 года в отдельных регионах введено военное положение.

В свете этого исключительного решения УЕФА был вынужден в срочном порядке пересмотреть возможные последствия проведения 29 ноября матча группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Ворсклой" и "Арсеналом".

Срочное решение УЕФА о переносе матча в Киев продиктовано внезапным введением военного положения и неопределенностью обстановки в плане безопасности в отдельных районах Украины, особенно учитывая крайне сжатые сроки для оценки всех рисков.

УЕФА тесно работает с Федерацией футбола Украины (ФФУ), чтобы обеспечить проведение матча в Киеве на стадионе "Олимпийский". Это решение касается матча "Ворскла" – "Арсенал".

УЕФА продолжает тесное сотрудничество с ФФУ в вопросах оценки всех последствий и осложнений, связанных с проведением матчей в отдельных районах Украины в ближайшем будущем.

УЕФА пошлет в Украину старших экспертов по безопасности для дальнейшего изучения ситуациии и потенциальных последствий в вопросах обеспечения безопасности на будущих матчах в турнирах УЕФА.

УЕФА сожалеет о неудобствах для болельщиков и "Ворсклы", связанных с переносом матча", – говорится на сайте УЕФА.