УЕФА выступил с заявлением относительно отмены гола в Лиге чемпионов после просмотра видеоповтора

В организации утверждают, что арбитр принял правильное решение

Фото: AFP

УЕФА выступил с заявлением относительно отмены гола в Лиге чемпионов после просмотра видеоповтора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/52a/8bd/5c652a8bd9844.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/52a/8bd/5c652a8bd9844.jpg 2019-02-14T10:46:00+02:00 Футбол В организации утверждают, что арбитр принял правильное решение

УЕФА выступил с заявлением по поводу использования системы VAR в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между амстердамским "Аяксом" и мадридским "Реалом" (1:2). Словенский арбитр Дамир Скомина после просмотра видеоповтора отменил гол защитника "Аякса" Николаса Тальяфико в первом тайме при счете 0:0.

"На 38-й минуте первого матча между "Аяксом" и "Реалом" Николас Тальяфико забил гол, который был отменен после просмотра VAR. Судья констатировал, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился в положении "вне игры" и препятствовал вратарю, мешая тому сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это. Решение было принято в соответствии с инструкцией VAR. Гол был отменен верно, а за офсайд был назначен свободный удар", – говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Система VAR впервые применена в матчах Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше турнира было решено начать использование VAR с первого раунда плей-офф. Накануне, 12 февраля, состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, но в них арбитры не использовали видеоповторы.

Как мы сообщали ранее, за сутки до матча "Аякс" – "Реал" УЕФА поменял арбитра. Вместо поляка Шимона Марциняка обслуживать встречу доверили словенцу Дамиру Скомине. Система видеопомощи арбитрам была внедрена в Лиге чемпионов со стадии 1/8 финала.

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