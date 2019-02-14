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Отмененный гол и трагедия "Аякса": обзор матча с "Реалом" в Лиге чемпионов

Сегодня, 09:32

Голы и лучшие моменты первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на "Йохан Кройфф Арене"

Отмененный гол и трагедия "Аякса": обзор матча с "Реалом" в Лиге чемпионов Футбол Голы и лучшие моменты первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на "Йохан Кройфф Арене"

Голландский "Аякс" проиграл мадридскому "Реалу" на домашнем стадионе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Хозяева поля на протяжении всего матча владели инициативой и заставили гостей понервничать. В первом тайме "Аякс" сумел отправить мяч в сетку ворот "Реала", но арбитр, просмотрев видеоповтор, впервые в истории Лиги чемпионов отменил гол с помощью системы VAR.

После перерыва "Реал" усилиями Бенземы и Марко Асенсио дважды поразили ворота голландцев, а те сумели ответить только точным ударом Зийеха.

"Аякс" – "Реал" – 1:2
Голы: Зийех (75) – Бензема (60), Асенсио (87)

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, Шене (Дольберг, 73), де Йонг, Зийех, ван де Бек, Нерес, Тадич.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо, Рамос, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл (Васкес, 61), Бензема (Асенсио, 73), Винисиус Жуниор (Диас, 81).

Предупреждения: Зийех (53), Регилон (69), Васкес (83), Рамос (89).

Напомним, сегодня в Пирее киевское "Динамо" встретится с греческим "Олимпиакосом" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Онлайн "Олимпиакос" – "Динамо" будет доступен на нашем сайте. Начало матча – в 20:00.

А в 22:00 в Харькове начнется матч этой же стадии между донецким "Шахтером" и "Айнтрахтом" из Франкфурта. Смотреть матч "Шахтер" – "Айнтрахт" можно будет с помощью нашего текстового онлайна.

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Тег видео, футбол, Лига чемпионов, Реал Мадрид, Аякс Амстердам

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Сегодня|Спорт

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