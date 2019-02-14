Отмененный гол и трагедия "Аякса": обзор матча с "Реалом" в Лиге чемпионов
Голы и лучшие моменты первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на "Йохан Кройфф Арене"
Голландский "Аякс" проиграл мадридскому "Реалу" на домашнем стадионе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Хозяева поля на протяжении всего матча владели инициативой и заставили гостей понервничать. В первом тайме "Аякс" сумел отправить мяч в сетку ворот "Реала", но арбитр, просмотрев видеоповтор, впервые в истории Лиги чемпионов отменил гол с помощью системы VAR.
После перерыва "Реал" усилиями Бенземы и Марко Асенсио дважды поразили ворота голландцев, а те сумели ответить только точным ударом Зийеха.
"Аякс" – "Реал" – 1:2
Голы: Зийех (75) – Бензема (60), Асенсио (87)
"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, Шене (Дольберг, 73), де Йонг, Зийех, ван де Бек, Нерес, Тадич.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо, Рамос, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл (Васкес, 61), Бензема (Асенсио, 73), Винисиус Жуниор (Диас, 81).
Предупреждения: Зийех (53), Регилон (69), Васкес (83), Рамос (89).
Напомним, сегодня в Пирее киевское "Динамо" встретится с греческим "Олимпиакосом" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Онлайн "Олимпиакос" – "Динамо" будет доступен на нашем сайте. Начало матча – в 20:00.
А в 22:00 в Харькове начнется матч этой же стадии между донецким "Шахтером" и "Айнтрахтом" из Франкфурта. Смотреть матч "Шахтер" – "Айнтрахт" можно будет с помощью нашего текстового онлайна.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Отмененный гол и трагедия "Аякса": обзор матча с "Реалом" в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три гола за один тайм: обзор разгромной победы" Тоттенхэма" над "Борусией"
Голы и лучшие моменты первого матча 1/8 финала на "Уэмбли"
"Реал" одержал тяжелую победу над "Аяксом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Первый гол в матче был отменен после использования системы видеопомощи арбитрам
Онлайн матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Боруссия" – 3:0
Текстовая трансляция с фото и видеоповторами ключевых моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
Впервые в истории Лиги чемпионов был отменен гол после использования системы VAR
Начиная со стадии 1/8 финала была внедрена система видеопомощи арбитрам