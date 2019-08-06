Руни был звездой "МЮ" / Фото: AFP

Уэйн Руни прибыл на переговоры с "Дерби Каунти" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B8 2019-08-06T15:55:12+03:00 Футбол Клуб второго английского дивизионе предложил легендарному форварду должность играющего тренера

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни прилетел в Лондон, где проведет переговоры с "Дерби Каунти", который предложил англичанину стать играющим тренером команды.

Владелец "Дерби" Мелвин Моррис выразил уверенность, что Руни перейдет в его клуб. "Я уверен, что мы согласуем этот вопрос. Ключевым моментом было то, что мы узнали о желании Уэйна вернуться в Великобританию. После этого мы начали думать, что здесь можно сделать. Очень важным был его разговор с нашим тренером Филиппом Коку", – приводит слова Морриса Talksport.

"Дерби Каунти" выступает во втором по силе английском дивизионе. В прошлом сезоне команда дошла до плей-офф за выход в Премьер-лигу, но проиграла "Астон Вилле".

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Ранее 33-летний Уэйн выступал за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". В составе "красных дьяволов" он 5 раз становился чемпионом Англии. Также в его активе три Кубка лиги, четыре Суперкубка страны, Кубок Англии. Он является победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира.

В 2017 году футболист был остановлен полицией графства Чешир за рулем "Фольксвагена Жук", который принадлежит не ему. Перед задержанием Руни веселился в баре неподалеку от его дома, где он танцевал на столах и пел песни группы Oasis. На следующий день после ареста его отпустили под залог.

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Позже мы писали, что миллионер Уэйн Руни красит скамейки в доме престарелых. Футболист отрабатывал наказание за езду в нетрезвом виде.

Кстати, английская блудница извинилась перед женой Уэйна Руни за секс втроем. Бывшая проститутка Хелен Вуд принесла извинения жене Руни – Колин – за то, что у нее был секс втроем с футболистом и ее подругой.

Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге

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