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Английская блудница извинилась перед женой Уэйна Руни за секс втроем

22 июля, 20:58

Экс-форвард "МЮ" изменял своей супруге, когда она была беременна их первым ребенком

Уэйн Руни и его женщины
Уэйн Руни и его женщины. Фото: Twitter

Бывшая проститутка Хелен Вуд принесла извинения жене знаменитого английского нападающего "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни – Колин – за то, что у нее был секс втроем с футболистом и ее подругой. В тот момент Колин была беременна первым ребенком, утверждает Daily Mail. Руни изменил своей жене в пятизвездочном отеле в Манчестере. Это произошло в 2009 году. Супруга, несмотря на тот скандал, не бросила экс-звезду "МЮ".

"Раньше я по-другому, просто по-свински, относилась к данной ситуации. Я говорила себе: "Если она хочет остаться с ним, это ее проблемы". Теперь, когда я стала старше, я понимаю, что она является мамой, которая хочет быть со своей семьей. К сожалению, ее случай стал для всех развлечением", – заявила Хелен Вуд.

Руни со своей женой Колин

Хелен Вуд

Как известно, в свое время Хелен Вуд продала эту историю журналистам за 45 тысяч евро. Также ее услугами пользовались еще два экс-футболиста "Манчестер Юнайтед".

Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге

Напомним, что сейчас в сексуальных скандалах фигурируют срази две звезды мирового футбола – Неймар и Криштиану Роналду. Как мы писали недавно, девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, из жертвы превращается в подозреваемую. Полиция Сан-Паулу начала расследование в отношении бразильской модели Нажилы Триндади – ее и ее адвокату инкриминируют вымогательство: дескать, требовала от футболиста деньги, чтобы не обнародовать интимное видео.

Также сообщалось, что Криштиану Роналду – все еще ответчик по делу об изнасиловании. "Обвинения не были сняты. Мы отозвали дело, потому что подали идентичный иск в федеральный суд из-за правил федерального суда по обслуживанию иностранцев. В целом мы просто поменяли место, но претензии остаются", – заявила адвокат, представляющая интересы американки Кэтрин Майорги, которая обвиняет португальца в изнасиловании.

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Тег Уэйн Руни, WAGs

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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