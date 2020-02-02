Украина проиграла Испании и потеряла шансы на выход на ЧМ-2020

Наша команда проиграла второй матч подряд и не поднимется выше третьего места в группе

/ Фото: ФФУ

Сборная Украины по футзалу проиграла лидеру рейтинга УЕФА Испании во втором матче отборочного турнира на чемпионат мира-2020. Наша команда пропустила уже на первой минуте от Ортиса, а перед самым перерывом Лосано увеличил преимущество испанцев. Во втором тайме Малышко сократил отставание, но все тот же Лосано снова поразил наши ворота и установил окончательный счет 3:1 в пользу Испании.

Читайте также: Отбор на ЧМ-2020 для сборной Украины по футзалу – все подробности

Украина – Испания – 1:3

Голы: Малышко (32) – Ортис (1), Лосано (19, 33)

Реклама

После двух туров Украина имеет ноль очков в турнирной таблице, столько же у Франции, которая сегодня ранее проиграла Сербии 2:4. Лидируют в группе сербы и испанцы – у них по шесть очков. Шансов для выхода на чемпионат мира у Украины не осталось – для этого нужно было выигрывать группу в Сербии либо занимать второе место, а затем побеждать в плей-офф из четырех команд, занявших вторые места в своих квартетах. Но после двух поражений подряд сделать это нереально, поэтому матч против Франции будет влиять лишь на престиж команды.

Смотрите короткое видео о том, как легендарный футболист Франческо Тотти забил гол в футзале:

Тотти забил гол в футзале Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама