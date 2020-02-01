Отбор на ЧМ-2020 для сборной Украины по футзалу: все подробности

С кем сыграет наша команда, когда начало матчей, кто фаворит и где смотреть игры

Сборная Украины по футзалу стартует в отборе на ЧМ-2020 в Сербии

Сегодня сборная Украины по футзалу в сербском городе Ниш начнет борьбу за выход на чемпионат мира-2020. Нашим сборникам предстоят поединки против хозяев, сербов, а также сборных Испании и Франции. Для выхода на чемпионат мира Украине необходимо выигрывать группу в Сербии либо занимать второе место, а затем выигрывать плей-офф из четырех команд, занявших вторые места в своих квартетах. Также участники элит-раунда автоматически выходят в групповой раунд квалификации Евро-2022.

Расписание матчей сборной Украины:

01.02.2020 17:25 Сербия – Украина

02.02.2020 21:25 Украина – Испания

04.02.2020 17:25 Франция – Украина

Фаворитами группы являются испанцы. Именно им сборная Украины уступила в четвертьфинале прошедшего Евро (0:1). Остановить Испанию смогла только Португалия в финале турнира (3:2). Остальных участников группы можно оценивать как равных. Французы, хоть и не вышли из группы на Евро, но тем же испанцам не проиграли – 4:4. Сербы, в свою очередь, вылетели на той же стадии, что и сборная Украины. Но за ними будет преимущество родных стен.

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В первом матче сборная Украины – небольшой фаворит. Коэффициент на победу нашей команды равен 2.25, на ничью – 4.50, на победу Сербии – 2.40.

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Битва в группе для подопечных Александра Косенко не будет легкой. Но главный тренер сборной Украины по футзалу заверил, что команда подходит к матчам без потерь и попытается показать на площадке свои лучшие качества.

Отметим, что в рейтинге УЕФА сборная Испании находится на первом месте, Украина идет шестой, сербы – седьмые, а французы – пятнадцатые.

Все матчи сборной Украины в прямом эфире покажет канал Xsport, который можно смотреть в онлайн-сервисе oll.tv.

Ранее мы писали, что предыдущий раунд квалификации "сине-желтые" завершили вторыми в своем квартете вслед за Словенией – от первого места в группе "сине-желтых" отделил один гол.

Смотрите короткое видео о том, как легендарный футболист Франческо Тотти забил гол в футзале:

Тотти забил гол в футзале Видео: Twitter

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