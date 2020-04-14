Украина – Сербия: трансляция первого для Шевченко спарринга у руля сборной

В 2016 году сборная Украины в Харькове сыграла товарищеский поединок с командой Сербии

Пандемия коронавируса остановила спорт во всем мире, не на паузе лишь несколько мелких чемпионатов вроде Бурунди и Никарагуа. В этих условиях болельщикам, которые соскучились по большому футболу, остается смотреть трансляции ретроматчей. Сегодня предлагаем поединок Украина – Сербия, который состоялся в 2016 году в Харькове и стал первым товарищеским матчем для Андрея Шевченко у руля национальной команды.

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В этом матче в родном для себя городе в составе сборной Украины дебютировал нападающий "Динамо" Артем Беседин, а Евгений Шахов забил свой первый гол за национальную команду.

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Смотрите игру Украина – Сербия во вторник, 14 апреля, в 20:30.

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Украина – Сербия

Украина: Бойко, Бутко, Ордец, Кривцов, Федецкий, Сидорчук (Ротань, 46), Малышев, Шахов (Зинченко, 77), Караваев (Петряк, 46), Цыганков (Ярмоленко, 65), Зозуля (Беседин, 62).

Сербия: Райкович (Йованович, 46), Игньовски (Иванович, 77), Пейчинович, С. Митрович, Д. Тошич (Максимович, 83), Младенович, Гудель, Радоя, Катаи (А. Митрович, 69), З. Тошич (Маркович, 46), Павлович (Пешич, 46).

Напомним, что в последнем поединке до карантина сборная Украины сыграла вничью с Сербией в отборе на Евро-2020. Смотрите все голы того матча:

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