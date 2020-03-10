Коронавирус против спорта в режиме онлайн: смерть, переносы и выздоровления

Гибель футболистки, Месси и Роналду без болельщиков, Евро и Олимпиада - под угрозой: онлайн борьбы спорта с вирусом

Коронавирус, вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце прошлого года, продолжает распространяться по миру. Случаи заражения обнаружены в более чем сотне стран, включая Украину. COVID-1 неминуемо сотрясает и спорт. К сожалению, есть жертвы. Многие соревнования отменены, матчи еврокубков и национальных первенств проходят при пустых трибунах. Под угрозой – летние Евро-2020 и Олимпиада. Мы ведем онлайн событий, связанных с влиянием коронавируса на мировой и украинский спорт.

Коронавирус в мире. Данные на 10 марта

Заболели – 114 573, умерли – 4 029, излечились – 64 273

КОРОНАВИРУС VS СПОРТ: ОНЛАЙН ПРОТИВОСТОЯНИЯ

10 марта. Ситуация усугубляется: еще один суперматч Лиги чемпионов состоится без зрителей. По решению правительства Каталонии, 18 марта при пустых трибунах пройдет поединок "Барселона" – "Наполи"

Ситуация усугубляется: еще один суперматч Лиги чемпионов состоится без зрителей. По решению правительства Каталонии, 18 марта 10 марта. "Евро отложат, Роналду останется без титула". В Италии рассматривают три варианта развития событий на случай дальнейшего распространения коронавируса COVID-1. Как сообщает La Repubblica, не исключено, что чемпионский титул Серии А вообще не разыграют, а Евро-2020 перенесут на осень

Во время первой фазы реализации билетов Евро-2020 болельщиками было подано заявок на 19 млн тикетов

9 марта. Без зрителей осталась самая титулованная команда Лиги Европы - "Севилья". В УЕФА постановили, что из-за коронавируса при пустых трибунах пройдут еще два матча еврокубков – "Севилья" – "Рома" и "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон"

- "Севилья". В УЕФА постановили, что из-за коронавируса при пустых трибунах пройдут еще два матча еврокубков – "Севилья" – "Рома" и "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" 9 марта. В Италии официально приостановили все спортивные мероприятия из-за коронавируса. "Сейчас уже нет времени, цифры говорят нам о значительном росте заболеваемости и смертности. Наши привычки должны измениться, мы должны чем-то пожертвовать ради блага всей Италии. Поэтому Серия А и все спортивные турниры приостановлены. Все болельщики должны это принять", – заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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7 марта. Коронавирус нипочем: украинцы приехали болеть за биатлонную сборную в Чехию, несмотря на закрытые трибуны. Болельщики из Украины в Нове-Место поддерживают своих из-за заборчика. Мужчинам эта поддержка помогает выиграть "серебро" в эстафете

за биатлонную сборную в Чехию, несмотря на закрытые трибуны. Болельщики из Украины в Нове-Место поддерживают своих из-за заборчика. Мужчинам эта поддержка помогает выиграть "серебро" в эстафете 7 марта.В Англии футболисты забавно приветствуют друг друга после запрета на рукопожатия. Игроки "Борнмута" выстроились в линию, а футболисты "Ливерпуля" просто прошли мимо. При этом Джорджиньо Вейналдум и Натан Аке придумали, как обойти запрет

В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

6 марта.Моуринью пошутил на тему коронавируса. Когда журналист протянул ему руку для рукопожатия, португалец ограничился прикосновением локтем

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5 марта. Бывший футболист сборной Дании заразился коронавирусом. Томас Каленберг изолирован от общества

5 марта. "Ждем ответ из Минздрава": боссы украинского футбола оценили риски переноса матчей из-за коронавируса. Исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий обещает оперативную реакцию – при наличии на то причин

боссы украинского футбола оценили риски переноса матчей из-за коронавируса. Исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий обещает оперативную реакцию – при наличии на то причин 2 марта. Олимпийские игры-2020 могут пройти без зрителей на трибунах.О таком варианте проведения соревнований в Токио, который должны открыться 24 июля, сообщаетDaily Mail

Игры 2020 года пройдут в японской столице / Фото: AFP

27 февраля. В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболиста. Заболевший игрок выступает в третьем итальянском дивизионе и представляет Сиену

Заболевший игрок выступает в третьем итальянском дивизионе и представляет Сиену 25 февраля. УЕФА не исключает отмены Евро-2020 из-за коронавируса. Финальная часть турнира, в которой примет участие и сборная Украины, должна пройти в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля

Финальная часть турнира, в которой примет участие и сборная Украины, должна пройти в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля 23 февраля. Жена полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана рассказала, как коронавирус затронул их жизнь в Италии. "В нашем регионе – Ломбардия – зафиксировано самое большое количество заболевших коронавирусной инфекцией. Будем избегать людных мест, оставаться дома и надеяться, что все это скоро закончится", – говорит Малиновская, которая в конце прошлого года в Италии родила своему мужу дочку

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