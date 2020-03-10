Коронавирус против спорта в режиме онлайн: смерть, переносы и выздоровления

Коронавирус, вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце прошлого года, продолжает распространяться по миру. Случаи заражения обнаружены в более чем сотне стран, включая Украину. COVID-1 неминуемо сотрясает и спорт. К сожалению, есть жертвы. Многие соревнования отменены, матчи еврокубков и национальных первенств проходят при пустых трибунах. Под угрозой – летние Евро-2020 и Олимпиада. Мы ведем онлайн событий, связанных с влиянием коронавируса на мировой и украинский спорт.
Коронавирус в мире. Данные на 10 марта
Заболели – 114 573, умерли – 4 029, излечились – 64 273
КОРОНАВИРУС VS СПОРТ: ОНЛАЙН ПРОТИВОСТОЯНИЯ
- 10 марта. Ситуация усугубляется: еще один суперматч Лиги чемпионов состоится без зрителей. По решению правительства Каталонии, 18 марта при пустых трибунах пройдет поединок "Барселона" – "Наполи"
- 10 марта. "Евро отложат, Роналду останется без титула". В Италии рассматривают три варианта развития событий на случай дальнейшего распространения коронавируса COVID-1. Как сообщает La Repubblica, не исключено, что чемпионский титул Серии А вообще не разыграют, а Евро-2020 перенесут на осень
- 9 марта.Без зрителей осталась самая титулованная команда Лиги Европы-"Севилья". В УЕФА постановили, что из-за коронавируса при пустых трибунах пройдут еще два матча еврокубков – "Севилья" – "Рома" и "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон"
- 9 марта. В Италии официально приостановили все спортивные мероприятия из-за коронавируса. "Сейчас уже нет времени, цифры говорят нам о значительном росте заболеваемости и смертности. Наши привычки должны измениться, мы должны чем-то пожертвовать ради блага всей Италии. Поэтому Серия А и все спортивные турниры приостановлены. Все болельщики должны это принять", – заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте
- 9 марта. "Интер" снял команду с евротурнира из-за коронавируса. Миланский клуб отказался от проведения поединка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против "Ренна"
- 9 марта.Зажжение олимпийского огня в Греции пройдет без зрителей. Церемония состоится без болельщиков и журналистов. Решение принято в связи со вспышкой коронавирусной инфекции
- 9 марта. Матч Франция – Украина 27 марта пройдет без зрителей.Как заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну, во время спортивных соревнований в стране до 15 апреля на стадионе должно быть не более 1000 болельщиков
- 9 марта. Объявлено, что из соображений безопасности без зрителей пройдет матч Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Боруссия"
- 9 марта. В Италии футболиста вылечили от болезни, вызванной коронавирусом. Его выздоровление полное не только с клинической точки зрения, но и с вирусной
- 9 марта. Никаких рукопожатий в еврокубках: УЕФА начинает борьбу против коронавируса. В сферу действия нового правила попал и матч "Вольфсбург" – "Шахтер"
- 8 марта. Владелец итальянского клуба заразился коронавирусом. Хозяину клуба "Новара" Маурицио Рулло был поставлен диагноз после возвращения из рабочей поездки в Германию
- 8 марта.Роналду поприветствовал несуществующих фанатов. Португалец подшутил над пустыми трибунами во время поединка "Ювентус" – "Интер". Грустный юмор...
- 7 марта. Коронавирус нипочем: украинцы приехали болеть за биатлонную сборную в Чехию, несмотря на закрытые трибуны. Болельщики из Украины в Нове-Место поддерживают своих из-за заборчика. Мужчинам эта поддержка помогает выиграть "серебро" в эстафете
- 7 марта.В Англии футболисты забавно приветствуют друг друга после запрета на рукопожатия. Игроки "Борнмута" выстроились в линию, а футболисты "Ливерпуля" просто прошли мимо. При этом Джорджиньо Вейналдум и Натан Аке придумали, как обойти запрет
- 6 марта.Моуринью пошутил на тему коронавируса. Когда журналист протянул ему руку для рукопожатия, португалец ограничился прикосновением локтем
- 5 марта. Бывший футболист сборной Дании заразился коронавирусом. Томас Каленберг изолирован от общества
- 5 марта. "Ждем ответ из Минздрава": боссы украинского футбола оценили риски переноса матчей из-за коронавируса. Исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий обещает оперативную реакцию – при наличии на то причин
- 2 марта. Олимпийские игры-2020 могут пройти без зрителей на трибунах.О таком варианте проведения соревнований в Токио, который должны открыться 24 июля, сообщаетDaily Mail
- 1 марта. Скандал в России: "мегамужика" с коронавирусом положили в общую палату. Руководство больницы потребовало от соседей футболиста любительской команды "Мегамужики" Давида Берова молчать. Но они не стали держать язык за зубами
- 29 февраля. Евро-2020 из-за коронавируса может пройти без зрителей: такое заявление сделал президент ФИФА Джанни Инфантино
- 28 февраля. Первая жертва в мировом футболе:иранская спортсменка скончалась от коронавируса. 23-летняя девушка Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной госпитализации
- 27 февраля. В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболиста. Заболевший игрок выступает в третьем итальянском дивизионе и представляет Сиену
- 25 февраля.УЕФА не исключает отмены Евро-2020 из-за коронавируса. Финальная часть турнира, в которой примет участие и сборная Украины, должна пройти в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля
- 23 февраля. Жена полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана рассказала, как коронавирус затронул их жизнь в Италии. "В нашем регионе – Ломбардия – зафиксировано самое большое количество заболевших коронавирусной инфекцией. Будем избегать людных мест, оставаться дома и надеяться, что все это скоро закончится", – говорит Малиновская, которая в конце прошлого года в Италии родила своему мужу дочку
- 22 февраля.В Италии отменили 40 футбольных матчей из-за коронавируса
- 12 февраля. Коронавирус победил Формулу-1: этап в Шанхае перенесен.Он был запланирован на 17-19 апреля. Формула-1 потеряет около 43 миллионов долларов
- 29 января. Коронавирус оставил легкоатлетов без чемпионата мира. Мировое первенство-2020 в помещении, которое должно было бы пройти с 13 по 15 марта в китайском Нанкине, перенесено на март следующего года
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