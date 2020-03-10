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Коронавирус против спорта в режиме онлайн: смерть, переносы и выздоровления

10 марта, 13:42

Богдан Юрков

Гибель футболистки, Месси и Роналду без болельщиков, Евро и Олимпиада - под угрозой: онлайн борьбы спорта с вирусом

Коронавирус, вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце прошлого года, продолжает распространяться по миру. Случаи заражения обнаружены в более чем сотне стран, включая Украину. COVID-1 неминуемо сотрясает и спорт. К сожалению, есть жертвы. Многие соревнования отменены, матчи еврокубков и национальных первенств проходят при пустых трибунах. Под угрозой – летние Евро-2020 и Олимпиада. Мы ведем онлайн событий, связанных с влиянием коронавируса на мировой и украинский спорт.

Коронавирус в мире. Данные на 10 марта
Заболели – 114 573, умерли – 4 029, излечились – 64 273

КОРОНАВИРУС VS СПОРТ: ОНЛАЙН ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Во время первой фазы реализации билетов Евро-2020 болельщиками было подано заявок на 19 млн тикетов

Во время первой фазы реализации билетов Евро-2020 болельщиками было подано заявок на 19 млн тикетов

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Лига чемпионов Формула-1 Лига Европы Евро-2020 Олимпиада-2020 коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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