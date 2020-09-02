Украина стартует в элитной группе Лиги наций: когда матчи и где смотреть

На этой неделе сборная Украины стартует в элитном дивизионе – Группе А – Лиги наций. Наши соперники по группе 4 этого дивизиона – команды Германии, Испании и Швейцарии. После того, как все сборные сыграют друг с другом дома и на выезде, первые две команды выйдут в плей-офф и поборются за трофей, третья сохранит прописку в элите, а четвертая команда покинет Группу А и перейдет в Группу В. Сборная Украины уже прилетела во Львов на первый матч в Лиге наций.
Ниже – расписание всех матчей сборной Украины, время начала, место проведения и трансляции. Онлайны всех поединков нашей группы с оперативными видеоповторами, как всегда, будут доступны на нашем сайте.
3 сентября 21:45 Украина – Швейцария
Во Львове. ТВ: канал "Футбол 1", сервис OLL.TV
Смотреть в кинотеатрах: Multiplex Drive In by Parimatch, Lavina IMAX Лазер
6 сентября 21:45 Испания – Украина
В Мадриде. ТВ: канал "Футбол 1", сервис OLL.TV
Смотреть в кинотеатрах: Multiplex Drive In by Parimatch, Lavina IMAX Лазер, Проспект
10 октября 21:45 Украина – Германия
В Киеве
13 октября 21:45 Украина – Испания
В Киеве
14 ноября 21:45 Германия – Украина
В Лейпциге
17 ноября 21:45 Швейцария – Украина
В Люцерне
Последний матч сборная Украины провела в ноябре прошлого года, сыграв на выезде в результативную ничью с командой Сербии:
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