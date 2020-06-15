Как сложились судьбы украинцев, год назад ставших чемпионами мира по футболу

Ровно год назад, 15 июня 2019, сборная Украины из футболистов возрастом до 20 лет выиграла золотые медали чемпионата мира! Наши ребята в Польше в финале ЧМ одержали волевую победу над Южной Кореей – проигрывая 0:1, мы добыли викторию со счетом 3:1. Посмотрим, как сложилась судьба футболистов, ковавших ту историческую победу.

Андрей Лунин, вратарь

пошел на понижение из Ла Лиги в Сегунду

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Был главной звездой и самым дорогим футболистом сборной Украины. Первый украинец, которого купил мадридский "Реал". Правда, 21-летний голкипер все время проводит в аренде: "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо", причем не везде и не всегда он попадает в стартовый состав. Этот факт, а также состояние на рынке из-за коронавируса, привели к тому, что оценочная стоимость Лунина уменьшилась с 8,5 миллионов евро (за такую сумму он переходил из "Зари" в "Реал") до 2,7 миллионов. С момента триумфального ЧМ-2019 сыграл 5 матчей в Ла Лиге, 4 матча в Кубке Испании, 10 поединков во втором испанском дивизионе.

Владислав Кучерук, вратарь

играет за молодежные команды "Динамо"

На чемпионате мира сыграл один матч – отстоял на "ноль" в четвертьфинале против Колумбии (1:0). Играет в молодежных командах киевского "Динамо", за основную команду пока вышел несколько раз в товарищеских спаррингах.

Дмитрий Ризнык, вратарь

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заиграл в "Ворскле"

На ЧМ-2019 не провел ни одного матча, был третьим голкипером. До чемпионата мира выступал за молодежные команды "Ворсклы". Первую половину нынешнего сезона проводил в запасе основной команды, но с конца 2019 года получил стабильное место в старте первой команды "Ворсклы". На его счету 13 игр в Премьер-лиге, три матча отстоял на "ноль", причем один из них – против "Шахтера", когда полтавчане сенсационно победили 1:0.

Даниил Бескоровайный, защитник

играет в чемпионате Словакии

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Центральный защитник стабильно заиграл в высшем дивизионе чемпионата Словакии. В этом сезоне за "ДАК" из города Дунайска-Стреда провел 18 игр в чемпионате, 4 – в Кубке, и даже выходил в квалификации Лиги Европы. Его стоимость, несмотря на кризис, увеличилась с 250 тысяч евро до 350 тысяч.

Валерий Бондарь, защитник

начал играть в основе "Шахтера"

Защитник после триумфального чемпионата мира попал в основу "Шахтера" и провел 10 игр в Премьер-лиге, а его трансферная стоимость, несмотря на глобальный тренд на уменьшение, увеличилась с 700 тысяч евро до 1,6 миллиона! С момента возобновления чемпионата Украины на поле не выходил – травма.

Александр Сафронов, защитник

перешел в чемпионат Эстонии

Этот футболист показал едва ли не наибольший рост трансферной стоимости, увеличив ценник в шесть раз (с 75 тысяч до 450 тысяч евро)! В зимнее межсезонье на правах аренды перешел в эстонскую "Левадию", которая занимает второе место в местном чемпионате и вполне может побороться за "золото". Также в этом сезоне отыграл 12 поединков в украинской Премьер-лиге за "Днепр-1". На пару с украинским форвардом Юрием Коломойцем является самым дорогостоящим игроком "Левадии".

Ефим Конопля, защитник

заиграл в Премьер-лиге

После победы на ЧМ 19-летний Ефим отправился в аренду из второй команды "Шахтера" в первую команду "Десны", где провел 18 поединков в Премьер-лиге (7 – в стартовом составе). На его счету пять голевых передач, его команда ведет борьбу за "серебро" чемпионата Украины и место в квалификации Лиги Европы. Сейчас Десна третья и отстает от "Динамо" всего на три очка.

Денис Попов, защитник

заиграл в "Динамо"

Жесткий защитник "Динамо" после чемпионата мира получил место в главной команде киевского клуба. На его счету 13 матчей в Премьер-лиге, 2 матча в Кубке Украины и 3 – в Лиге Европы. Забил два гола, в последних матчах – "железно" игрок основы украинского гранда.

Игорь Снурницын, защитник

стал меньше попадать в состав "Олимпика"

Для футболиста "Олимпика" почти ничего не изменилось – он так и играет за донецкий клуб, правда, в сезоне после триумфа на ЧМ-2019 стал даже реже попадать в стартовый состав, и в этом сезоне провел всего 7 игр в Премьер-лиге и одну – в Кубке. После рестарта сезона сидит на лавке для запасных.

Олег Веремеенко, защитник

дебютировал в Премьер-лиге

После чемпионата мира завершился срок аренды футболиста в ФК "Калуш" из второй команды "Карпат", и он получил повышение – был переведен в основу львовского клуба. Правда, в Премьер-лиге сыграл пока всего шесть матчей.

Сергей Булеца, полузащитник

заиграл в Премьер-лиге

До чемпионата мира выступал в молодежных составах "Динамо", но после был отправлен в аренду в "Днепр-1", где атакующий полузащитник сразу получил место в основе команды высшего дивизиона. Сыграл 21 поединок в Премьер-лиге, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи, забивал в Кубке Украины. Этим летом срок аренды в Днепре истекает и Булеца может получить шанс заиграть в первой команде киевского "Динамо".

Георгий Цитаишвили, полузащитник

играет в "Динамо"

Почти весь сезон провел в запасе "Динамо", но после рестарта сезона стабильно выходит на поле. В этом сезоне не счету Георгий два мяча в Юношеской лиге УЕФА, а также результативные передачи в Премьер-лиге и Лиге Европы.

Алексей Хахлев, полузащитник

дебютировал в Премьер-лиге

Числился в "Депортиво Алавес" В, который выступал в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, но там не попадал в состав. Затем четыре месяца был без клуба, пока не присоединился к "Карпатам" на правах свободного агента в январе этого года. Успел сыграть два матча в Премьер-лиге, оба раза – не все 90 минут. В любом случае, это – дебют игрока в Премьер-лиге.

Кирилл Дрышлюк, полузащитник

перешел в чемпионат Латвии

В марте, перед самым наступлением всемирного карантина, Кирилл перешел из "Александрии" в "Спартакс" из Юрмалы, который в прошлом сезоне финишировал в середине турнирной таблицы чемпионата Латвии. Дрышлюк сможет дебютировать за новую команду в новом для себя чемпионате уже завтра – когда его "Спартакс" сыграет матч первого тура чемпионата Латвии-2020. До этого трансфера не попадал в состав "Александрии", сыграв лишь в двух кубковых поединках.

Виктор Корниенко, полузащитник

заиграл в Премьер-лиге

После чемпионата мира перешел из второй команды "Шахтера" в "Мариуполь", где начал получать стабильную игровую практику на высшем уровне. Провел 13 игр в Премьер-лиге, две в Кубке Украины и одну – в квалификации Лиги Европы. Отдал четыре результативные передачи. Летом срок его аренды в "Мариуполе" истекает.

Максим Чех, полузащитник

заиграл в Премьер-лиге

Последовал по тому же маршруту, что и предыдущий игрок – из "Шахтера-2" в "Мариуполь". На его счету 16 матчей в Премьер-лиге и два в Кубке, а ценник на футболиста вырос с 50 до 350 тысяч евро.

Николай Мусолитин, полузащитник

понизился в Первую лигу, перешел в чемпионат Латвии

Николай вместе с "Черноморцем", за который он выступал с 2016 года, пошел на понижение – в Первую лигу. Там он успел провести 16 матчей и забить два мяча, а в январе перешел в латвийскую "Валмиеру". Дебют может состояться сегодня – в Латвии стартует новый чемпионат.

Алексей Кащук, полузащитник

дебютировал в Премьер-лиге

Как и ряд других игроков, после чемпионата мира отправился в аренду из второй команды "Шахтера" в "Мариуполь", где дебютировал в Премьер-лиге. Провел 11 игр в чемпионате Украины, в трех матчах после рестарта сезона традиционно выходит на замену, в одном из них отметился голом.

Даниил Сикан, нападающий

дебютировал в Лиге чемпионов

После чемпионата мира был возвращен в "Шахтер" из аренды в "Мариуполе". В нынешнем сезоне в составе "горняков" в Премьер-лиге провел всего 4 матча, зато успел дебютировать в Лиге чемпионов – вышел на последние минуты поединка с "Манчестер Сити" (1:1) вместо Жуниора Мораеса.

Денис Устименко, нападающий

не может пробиться в основу "Александрии"

Игрок "Александрии" в этом сезоне лишь раз вышел на замену в Премьер-лиге и отыграл всего 12 минут, также один раз вышел в Кубке Украины.

Владислав Супряга, нападающий

отлично проявил себя в "Днепр-1"

После чемпионата мира был отправлен в аренду из "Динамо" в "Днепр-1", где 20-летний футболист отлично себя проявил – 9 голов в 19 матчах, занимает пятое место в списке бомбардиров чемпионата Украины – выше всех представителей "Динамо", в которое должен вернуться летом по окончании аренды. Супряга занимает 24-е место по трансферной стоимости среди всех украинских футболистов (2,7 млн евро), а среди игроков своего возраста – уверенное первое.

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