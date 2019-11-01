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Украинцы зажигают в Бельгии: Яремчук и Пластун спасли "Гент" в матче с командой Макаренко

1 ноября, 11:16

Дерби украинцев в Бельгии не выявило победителя



Украинские легионеры бельгийского "Гента" Роман Яремчук и Игорь Пластун помогли своей команде уйти от поражения в матче против "Андерлехта" в 13-м туре национального чемпионата. Поединок завершился боевой ничьей 3:3, при этом спасительные голы "буйволы" забили в течение последних десяти минут. Кстати, ранее "Буйволы" предложили Яремчуку контракт еще на четыре года.

На 84-й минуте Роман Яремчук неудачно пробил с 11-метровой отметки, но первым успел на добивание и исправил свою ошибку, а затем уже в компенсированное время Игорь Пластун нанес результативный удар головой и принес своей команде ничью.

Добавим, что еще один украинец из "Гента" Роман Безус появился на поле на 61-й минуте, а вот Евгений Макаренко пока не помощник "Андерлехту" – он до сих пор восстанавливается от травмы.

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Для Яремчука этот мяч стал 13-м в сезоне – семь он забил в чемпионате Бельгии, четыре – в квалификации Лиги Европы и еще два уже в основной сетке. Кроме этого на счету форварда два гола в составе сборной Украины. Пластун забил второй гол в сезоне. Ранее защитник отличился в квалификации Лиги Европы.

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После 13 туров "Гент" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от лидирующего "Брюгге" на восемь очков.

Мы также рассказывали, что Яремчук не отказывается от своих слов о России. Яремчук отреагировал на истерию, которая разгорелась в России после его иронического комментария в адрес сборной России, которая собралась побеждать на Евро-2020 после победы над Шотландией.

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Источник: Сегодня|Спорт

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