Украинец стал лучшим футболистом чемпионата России и выведет команду в финале Кубка

Украинский полузащитник "Химок" Артем Полярус собрал массу наград в чемпионате России по футболу. Он стал одновременно лучшим игроком турнира, лучшим ассистентом и лучшим легионером российской ФНЛ. Отметим, что Полярус признавался лучшим футболистом месяца в Премьер-лиге.

Реклама

В 26 поединках "Химок" во втором по силе дивизионе украинский футболист отметился девятью результативными передачами и пятью голами. А завтра, 25 июля, Полярус вместе со своей командой сыграет в финале Кубка России против чемпиона страны питерского "Зенита".

Напомним, что Полярус перешел в российский клуб в 2019 году из "Александрии". Полярус дебютировал в составе "Александрии" в 2011-м. Спустя три года он перешел в "Динамо", но через сезон снова вернулся в родной клуб. Футболист провел 9 матчей за молодежную сборную Украины и забил один мяч.

В тренде Российская чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой, выпрыгнув из окна

Отметим, что в предыдущем сезоне 28-летний Полярус провел 22 матча за "Александрию", забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt.com оценивает украинца в 650 тысяч евро.

Реклама

Смотрите, как ранее Артем Полярус забивал в украинской Премьер-лиге

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама