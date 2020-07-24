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Украинец стал лучшим футболистом чемпионата России и выведет команду в финале Кубка

24 июля, 15:07

Елена Павлова Елена Павлова

В "Химки" полузащитник перешел из "Александрии"

Украинский полузащитник "Химок" Артем Полярус собрал массу наград в чемпионате России по футболу. Он стал одновременно лучшим игроком турнира, лучшим ассистентом и лучшим легионером российской ФНЛ. Отметим, что Полярус признавался лучшим футболистом месяца в Премьер-лиге.

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В 26 поединках "Химок" во втором по силе дивизионе украинский футболист отметился девятью результативными передачами и пятью голами. А завтра, 25 июля, Полярус вместе со своей командой сыграет в финале Кубка России против чемпиона страны питерского "Зенита".

Напомним, что Полярус перешел в российский клуб в 2019 году из "Александрии". Полярус дебютировал в составе "Александрии" в 2011-м. Спустя три года он перешел в "Динамо", но через сезон снова вернулся в родной клуб. Футболист провел 9 матчей за молодежную сборную Украины и забил один мяч.

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Отметим, что в предыдущем сезоне 28-летний Полярус провел 22 матча за "Александрию", забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt.com оценивает украинца в 650 тысяч евро.

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Смотрите, как ранее Артем Полярус забивал в украинской Премьер-лиге

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чемпионат России Химки Артем Полярус лучший футболист

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