Украинец стал лучшим футболистом чемпионата России и выведет команду в финале Кубка

Украинский полузащитник "Химок" Артем Полярус собрал массу наград в чемпионате России по футболу. Он стал одновременно лучшим игроком турнира, лучшим ассистентом и лучшим легионером российской ФНЛ. Отметим, что Полярус признавался лучшим футболистом месяца в Премьер-лиге.
В 26 поединках "Химок" во втором по силе дивизионе украинский футболист отметился девятью результативными передачами и пятью голами. А завтра, 25 июля, Полярус вместе со своей командой сыграет в финале Кубка России против чемпиона страны питерского "Зенита".
Напомним, что Полярус перешел в российский клуб в 2019 году из "Александрии". Полярус дебютировал в составе "Александрии" в 2011-м. Спустя три года он перешел в "Динамо", но через сезон снова вернулся в родной клуб. Футболист провел 9 матчей за молодежную сборную Украины и забил один мяч.
Отметим, что в предыдущем сезоне 28-летний Полярус провел 22 матча за "Александрию", забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt.com оценивает украинца в 650 тысяч евро.
Смотрите, как ранее Артем Полярус забивал в украинской Премьер-лиге
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк