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Украинкие легионеры – о карантине: трансляция встречи с Зинченко и Малиновским

23 апреля, 12:04

Алексей Андрейцев

Александр Зинченко и Руслан Малиновский в программе "Завтрак с чемпионами"

В четверг Украинская ассоциация футбола организовала вторую встречу с футболистами в рамках проекта "Завтрак с чемпионами". На этот раз гостями эфира стали два звездных легионеры, ТОП-игроки национальной сборной Украины по футболу Александр Зинченко и Руслан Малиновский.

Карантин – сложный период для каждого. А особенно для футболистов, ведь они привыкли к активным физическим нагрузкам и плотному графику тренировок. А как игрокам сборной, которые в это время оказались далеко от дома? Какие ограничения действуют в их городах? Чем занимаются и как поддерживают активность? Возможно, кто-то успел вернуться в Украину? Или планируют сделать это, как только снимут соответствующие ограничения? Да и вообще, что прежде всего хотят сделать Александр Зинченко и Руслан Малиновский, как только завершится карантин?

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"Завтрак с чемпионами" – проект, в рамках которого спортивные журналисты и болельщики имеют возможность неформально пообщаться с легендами мирового спорта. Гостями проекта становились Конор МакГрегор, Майк Тайсон, Тарас Степаненко, Олег Верняев, Юрий Чебан, Александр Абраменко, Андрей Пятов, Александр Караваев и другие.

Читайте также: Украина резко рванула в рейтинге футболистов-заробитчан

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Сборная Украины Руслан Малиновский Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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