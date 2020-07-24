Украинская битва за Европу и выход Франции из карантина: анонс и прогноз на матчи уикенда

Решающий поединок за Лигу чемпионов в Англии, выход Франции из карантина, дерби Ломбардии и битва за Европу в Украине. Кирилл Круторогов называет пятерку самых привлекательных матчей и делится своими прогнозами на них.

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"ПСЖ" – "Сент-Этьен"

Кубок Франции, 24 июля, пятница, в 22:10

Французский футбол постепенно начинает выходить не просто из карантина, а из настоящего анабиоза. Лига 1 стала единственной из ТОП-5 чемпионатов, которая из-за пандемии остановилась и не была возобновлена. Притом, что "ПСЖ" и "Лион" остаются в розыгрыше Лиги чемпионов.

Первый официальный матч во Франции – отложенный на потом финал Кубка страны – пройдет на главном стадионе республики – "Стад де Франс". Даже было разрешено пустить 10 тысяч болельщиков на трибуны. Но фанаты "ПСЖ" из принципа отказались от посещения этого матча из-за ограничения количества, а "Сент-Этьен" выразил солидарность и также отказался от продажи билетов.

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Оба финалиста уже активно проводят товарищеские матчи и пока что выглядят уверенно, побеждают, забивая много голов. Но, самое интересное, что "Сент-Этьен" до сих пор остается самым титулованным клубом Франции (10) по количеству чемпионских титулов Лиги 1, тогда как у парижан на один меньше. Другое дело, что в прерванном сезоне "зеленые" шли неподалеку зоны вылета.

ПРОГНОЗ. Фаворит противостояния абсолютно ясен. Вопрос только в том, сколько голов забьют парижане. То есть ставка "ПСЖ" победит и тотал "больше 2,5" – весьма приемлема. В поиске большего коэффициента любителям ощущений поострее – "ПСЖ" победит в обоих таймах.

"Милан" – "Аталанта"

Серия А, 24 июля, пятница, в 22:45

онлайн "Милан" – "Аталанта", ТВ: канал "Футбол 2", OLL.TV

Класснейший поединок по всем параметрам. Во-первых, дерби Ломбардии, во-вторых, "Атланта" вдруг стала котироваться выше "Милана", а это вызов для "росонери". В-третьих, обе команды после карантина показывают едва ли не лучший футбол в Италии, идут стабильно и добиваются результатов. В-четвертых, "Аталанта" все еще сохраняет шансы на "скудетто", хоть с математической точки зрения опередить "Ювентус" им будет крайне сложно.

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После рестарта "Милан" не проиграл ни одного из девяти матчей, лишь дважды сыграв вничью. Причем, за этот период команда Пиоли обыграла "Ювентус", "Лацио" и "Рому", а также сыграла вничью с "Наполи". Жаль, но набрав такой ход, "красно-черные" математически все же не претендуют на путевку в Лигу чемпионов. Зато Стефано Пиоли получил полноценный контракт с клубом.

"Аталанта" выглядит потрясающей – не проигрывает 15 матчей кряду, в том числе десять после карантина. Отдельно радует украинскую публику игра и результативность Руслана Малиновского, которого очень хотелось бы увидеть на поле в дерби с первых минут.

ПРОГНОЗ. Однозначно ждем голов. Голы в обоих таймах, обе команды забьют и очень даже может быть тотал "больше 3,5". Ведь защищаться не очень любят и умеют обе.

"Колос" – "Днепр-1"

УПЛ, 25 июля, суббота в 17:00, канал "Футбол 2", OLL.TV

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Нечто новое в нашем футболе стартует в ближайшую субботу. Матчи за путевку в квалификацию Лиги Европы, такой себе "финал четырех". В этой паре шестая команда верхней шестерки встретится с первой из второй группы. Насколько известно, "Колос" уже давно, практически с самого момента рестарта сезона, готовился именно к этим матчам, имея фантастическое желание пробиться в еврокубки в дебютном сезоне в Премьер-лиге. Последний поединок доказал, что команда Костышина сильна и готова – пострадало киевское "Динамо" (2:0). Поэтому для ковалевцев максимально важно, чтобы эйфория от той исторически важной для них, но не имеющей значения с турнирной точки зрения, уже улеглась, а приобретенный опыт и эмоции помогли на следующем этапе.

Днепряне получили Кубок престижа, но он для них не будет иметь никакого значения без путевки в Лигу Европы, куда они стремились с самого начала. Причем, карантин сыграл для них положительную роль – из-за растянутости сезона новому клубу из Днепра успеет исполнится три года, необходимых для участия в евротурнире. Поэтому они также попытаются выложиться на максимум.

ПРОГНОЗ. Будет битва, исход которой крайне сложно предугадать. Тем более, если учесть, что обе команды на таком уровне не слишком опытны. Кажется, что "Колос", играя в верхней шестерке с более сильными соперниками, должен быть готов лучше. Поэтому я бы не мудрил и поставил на проход команды Руслана Костышина.

"Александрия" – "Мариуполь"

УПЛ, 25 июля, суббота в 19:30, канал "Футбол 1", OLL.TV

"Бронзовый" призер прошлого сезона сыграет с командой, которая также год назад была на более высокой позиции, и обе играли в Лиге Европы, хоть александрийцы непосредственно в группе, а азовцы вылетели в квалификации. Для обеих этот "финал четырех" – попытка спасти сезон, иначе его вряд ли можно будет занести в актив. Большой плюс для хозяев – возможность принять 25% от вместимости стадиона, это значит, что помогать им будут не только родные стены, но и родные болельщики. "Александрии" точно не поможет травмированный Вантух, не факт, что успеют набрать форму ранее травмированные Шастал и Ситало.

ПРОГНОЗ. В пользу команды Владимира Шарана говорит много факторов – и свое поле, и более стабильный состав, и опыт игры с более сильными соперниками в первой шестерке. Мне кажется, игра будет максимально напряженной и вряд ли очень результативной. Не исключаю, что основное время завершится вничью.

"Лестер" – "МЮ"

АПЛ, 26 июля, воскресенье в 18:00, канал Setanta Sports Ukraine, OLL.TV

Подходит к концу и розыгрыш английской Премьер-лиги. Чемпион давно известен, вице-чемпион также. А борьба за две оставшиеся путевки в Лигу чемпионов обещает быть нешуточной. Сейчас МЮ идет третьим, а "Челси" четвертым. Причем, "синие "позволили "манкунианцам" опередить себя и ворваться в соответствующую зону с пятого места после поражения от "Ливерпуля" (3:5) в предыдущем туре, а "Лестер" тогда же, внезапно проиграв "Тоттенхэму" (0:3), покинул топ-четверку. Теперь команду Сульшера устроит и ничья с прямым конкурентом на его поле. "Красные дьяволы" пребывают в прекрасной форме, не проигрывая 13 туров чемпионата, восемь из которых после рестарта.

Что касается "лис", то именно после карантина их дела складываются неважно – лишь две победы при трех поражениях и трех ничьих в летний период. Потому-то и рискует команда Брендана Роджерса остаться в следующем сезоне без Лиги чемпионов, несмотря на то, что значительную часть турнирной дистанции они расценивались как однозначный претендент на попадание в самый престижный евротурнир. Не сопутствует возрождению надежды и кадровая ситуация – Суюнджу не сыграет из-за дисквалификации, а Рикарду Перейра, Олбрайтон, Мэддисон, Чилвелл и Фухс пропустят решающую битву из-за травм. Особенно проблематичной выглядит линия обороны "Лестера".

ПРОГНОЗ. Крайне сомнительно, что "МЮ" проиграет на выезде, учитывая потери Брендана Роджерса. Но игра точно будет напряженной. Можно поставить на "обе команды забьют" или покуситься на предложение "Победа МЮ в один мяч или ничья".

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