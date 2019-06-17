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Украинская "казка": что происходило вокруг финала молодежного ЧМ-2019

17 июня, 07:07

Корреспондент "Сегодня" побывал на финале молодежного чемпионата мира

Лучшие в мире!
Лучшие в мире!. Фото: AFP

"...Та знай -
Це гра моя
Менше слів
Більше діла"

Было ли это специально сделано или так совпало, но вместо традиционного We are the champions, на арене в Лодзе пела KAZKA. Это и правда был сказочный вечер. Вечер, где даже суровые мужчины под "Плакала" не стеснялись пустить слезу. Впервые в истории сборная Украины стала чемпионом мира по футболу! Да, молодежная! Но это все равно фантастическое достижение. И вот как все это выглядело глазами болельщика.

Чемпионат мира по футболу географически проходил просто идеально для фанатов. Сотни тысяч украинцев работают в Польше и ощутимая поддержка у нашей команды была в каждой игре. Но и из Украины вереница машин и автобусов тянулась в Лодзь к финалу. На кордоне фанатам даже удалось пофоткаться с актером Тарасом Стадницким, известным по сериалу "Танька и Володька", который также спешил на футбол. Спешили все, лишь не наши пограничники. Когда болельщиков согнали с автобуса, оказалось, что на паспортном контроле никого нет. И пришлось долго ждать, пока соизволили нас принять. Ну и высшая степень жлобства – это платные туалеты на пропускном пункте. Три гривны – это деньги не большие, но в ста метрах у поляков все бесплатно. И не только на границе. По дороге стоят бесплатные туалеты, а также душевые кабины и беседки для отдыха.

После долгих скитаний мы прибыли в Лодзь аккурат к игре. Уже за километр к стадиону подходили фанаты в поисках лишнего билетика. В кассах было пусто, а у барыг коэффициент был минимум 2. За пропуск ближе к центру просили сотню злотых – около 700 гривен. Нарисовать флаг на лице можно было за 5 злотых, выпить бокал пива на трибунах – за 10 злотых. 

Визуально, казалось, наших фанов очень много. Они шумели вокруг арены, пели, скандировали. А вот на стадионе ждало разочарование. Пара сотен украинцев была за воротами, немного в угловом секторе и еще по чуть-чуть разбросаны по всей арене. Корейская торсида количеством явно не уступала нашей. И тут стало интересно, за кого "потянет" нейтральная публика – в основном это были поляки. Ожидалось, что они будут болеть за соседей – украинцев. Но большинство поляков откровенно поддерживало Корею. Удивил еще один момент. Перед игрой организаторы попросили фанов устроить модульное шоу. Возле каждого кресла поставили куски клеенки. Так красно-белой было две трети по сравнению с сине-желтой. Уже после игры, две женщины-стюарды, словно извиняясь за соотечественников сказали: "А мы были за вас".

Еще два момента поразили. Первое, финал прошел без церемонии открытия. Хотя зрители в ожидании шоу подтягивались на стадион за час до открытия. Второе, VAR (система видеопомощи арбитра) с трибун выглядит довольно странно. Болельщики не сразу понимают, какой эпизод рефери просматривает. Ну и вообще не знают, было ли нарушение правил или нет. Момент с фолом в нашей штрафной площадке на стадионе так и не повторили. И VAR вместо того, чтобы снижать градус, наоборот накалил отношения между фанами Украины и Кореи, которые тут же обменялись не совсем цензурными словами.

Что касается фанатских батлов, то украинцы чаще всего использовали кричалку на исландский манер: "У – КРА – И – НА" с хлопками и под бой барабана. А корейцы здорово отвечали речитативом: "Де-хан-мин-гуг, Де-хан-мин-гуг", что в переводе значит Республика Корея.

В чем мы легко дадим фору корейцам, так это в исполнение гимна.


Финал молодежного ЧМ, гимн Украины

Украинский славень дважды звучал в Лодзе. И если в начале игры все прошло без сучка и задоринки, то в конце матча "Ще не вмерла..." резко перетекла в "Чемпионы! Чемпионы!" Это Цитаишвили после слаломного прохода поставил точку в матче! 

Тут же кто-то из наших крикнул "Все – в бар! Я угощаю". А два его соседа стали строить планы. "Если кто-то выбежит на поле, и я побегу. Потрогаю Цитаишвили за кудряшки", – говорит один. "А я к Лунину махну", – подбадривал себя другой. Но после финального свистка никаких эксцессов не произошло. Украинцы получили трофей, бегали круг почета, фотографировались, танцевали, веселились как могли. К чести корейцев, они не ушли в раздевалку во время награждения Украины, а потом следом за нашей командой, делали круг по стадиону и кланялись, как своим, так и украинским болельщикам. Так они выражали благодарность за поддержку и выказывали почтение сопернику.


Украина – Корея, эмоции футболистов и болельщиков после матча

Ну и в завершении праздника польский диджей врубил "...Їхали козаки, їхали додому". Домой наши футбольные казаки приехали чемпионами!!!

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Луканюк Любомир

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