Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,66
27,35

Украинские и французские фанаты подрались во Львове перед матчем "Александрия" – "Сент-Этьен"

7 ноября, 15:22

Полиция задержала 12 участников потасовки, из которых большинство - французы

Ночью во Львове подрались фанаты

Ночью во Львове подрались фанаты

Реклама

В одном из сегодняшних матчей Лиги Европы во Львове встретятся "Александрия" и "Сент-Этьен". Украинской команде предстоит опровергнуть мнение букмекеров, больше верящих в успех гостей. Спортивную составляющую поединка несколько затмила ночная драка фанатов украинской и французской команд, состоявшаяся в центре города на площади Рынок.

Участие в потасовке приняли около 100 ультрас. На место происшествия приехали более десяти полицейских машин, однако фанаты не обратили на них внимания. В итоге полицейским, чтобы прекратить драку, пришлось применить силу. По официальным данным никто из футбольных болельщиков серьезно не пострадал, а вот двое стражей порядка получили травмы. Также повредили две машины полиции.

Полицейские задержали 12 участников происшествия, из них четверо – украинцы, остальные – французы и немцы. Сегодня их всех отпустили.

Напомним, матч начнется на "Арене Львов" в 22:00. Все результаты четверга в Лиге Европы можно узнать на нашем сайте. Две недели назад во Франции "Александрия" и "Сент-Этьен" сыграли вничью 1:1.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Львов драка ультрас Лига Европы Сент-Этьен Александрия

Источники: Zaxid.net , Сегодня|Спорт

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фиаско Ярмоленко и
Фиаско Ярмоленко и "МЮ", а также жуткая травма Гомеша: все результаты чемпионата АнглииФутбол
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке УкраиныФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
"Динамо "- "Шахтер": гол Попова в экстратайме выводит киевлян в 1/4 Кубка УкраиныФутбол
"Динамо" Загреб – "Шахтер": где смотреть решающий матч дончан в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Суркис дает добро: в
Суркис дает добро: в "Динамо" придут новые легионеры имени КрасниковаЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...