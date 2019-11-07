Украинские и французские фанаты подрались во Львове перед матчем "Александрия" – "Сент-Этьен"

Ночью во Львове подрались фанаты

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В одном из сегодняшних матчей Лиги Европы во Львове встретятся "Александрия" и "Сент-Этьен". Украинской команде предстоит опровергнуть мнение букмекеров, больше верящих в успех гостей. Спортивную составляющую поединка несколько затмила ночная драка фанатов украинской и французской команд, состоявшаяся в центре города на площади Рынок.

Участие в потасовке приняли около 100 ультрас. На место происшествия приехали более десяти полицейских машин, однако фанаты не обратили на них внимания. В итоге полицейским, чтобы прекратить драку, пришлось применить силу. По официальным данным никто из футбольных болельщиков серьезно не пострадал, а вот двое стражей порядка получили травмы. Также повредили две машины полиции.

Полицейские задержали 12 участников происшествия, из них четверо – украинцы, остальные – французы и немцы. Сегодня их всех отпустили.

Напомним, матч начнется на "Арене Львов" в 22:00. Все результаты четверга в Лиге Европы можно узнать на нашем сайте. Две недели назад во Франции "Александрия" и "Сент-Этьен" сыграли вничью 1:1.

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