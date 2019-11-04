Украинский флаг с рваными краями: смотрите патриотическое тату ассистента Шевченко

Андреа Малдера / Фото: Facebook

Ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины по футболу итальянец Андреа Мальдера, за время работы с "сине-желтыми" видимо, настолько проникся любовью к нашей стране, что сделал себе татуировку с гербом и флагом Украины с рваными краями. Ранее мы давали досье на тренерский штаб Шевченко.

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Тату вызвало бурную реакцию – все подписчики в восторге от него: "Браво, Андреа!", "Это смотрится отлично!" Напомним, что Мальдера является ассистентом тренера сборной Украины Андрея Шевченко с 2016 года. Он не играл в футбол на профессиональном уровне, хотя родом из семьи футболистов. Андреа же нашел себя как футбольный аналитик. В 2009-м тогдашний наставник "Милана" Леонардо пригласил его на роль ответственного за анализ тактико-технических действий. Пресловутыми ТТД он и занимался в Италии вплоть до позавчерашнего дня, когда вместе с Тассотти расторг контракт с "россо-нери". Ранее мы сообщали, что Шева круто изменил схему выплат премий: названа неожиданная причина успехов сборной Украины.

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