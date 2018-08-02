Украинский футболист "Александрии" перешел в клуб из чемпионата Бельгии

Сегодня, 15:18

Андрей Бацула подписал контракт по схеме 3+2

Андрей Бацула. Фото ФК &quot;Кортрейк&quot;
Андрей Бацула. Фото ФК "Кортрейк"

26-летний украинский защитник Андрей Бацула официально стал игроком "Кортрейка". Бацула подписал с бельгийским клубом контракт по схеме 3+2. В новой команде левый защитник будет выступать под номером 29. Ранее СМИ сообщали, что "Александрия" за этот трансфер должна была получить 500 тысяч евро.

"Я еще зимой мог перейти в Кортрейк, но по каким-то причинам клубы между собой не договорились. В конце прошлого сезона от бельгийцев снова был ко мне интерес, но все сложилось только сейчас.

Думаю, каждый футболист хочет попробовать свои силы в хорошем европейском чемпионате. Я не исключение, и считаю бельгийское первенство очень интересным и интригующим.

Это мое первое такое приглашение, поэтому очень хочется себя проявить, а если получится, то выйти на еще более высокий уровень", – признался в интервью zbirna.com.

Ранее в "Кортрейке" выступали украинцы Андрей Тотовицкий, Евгений Макаренко и Филипп Будковский. Кстати, еще в конце прошлого сезона Макаренко перешел в самый титулованный клуб Бельгии.
футбол, чемпионат Бельгии, ФК Александрия, Кортрейк, Андрей Бацула

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Источник:

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