Украинский футболист показал, как будет конкурировать за место в воротах "Реала" с Куртуа

21-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин сезон 2020/2021 наконец-то начнет в мадридском "Реале", которому принадлежит, а не будет ездить по арендам. К тому же в начале августа "Реал" расстался с резервным вратарем. Наш чемпион мира среди молодежи серьезно готовится к конкуренции с именитым бельгийцем Тибо Куртуа за "пост номер один" в испанском гранде.

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Накануне вечером Лунин на своей страничке в Instagram поделился видео под бодрящую музыку, в котором показал, как занимается в тренажерном зале. "С желанием вернуться к работе", – подписал Андрей ролик на трех языках: испанском, украинском и английском.

INSTAGRAM

Напомним, уроженец Харьковской области перешел в "Реал" из "Зари" еще в 2018 году, но с тех пор побывал в аренде в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо". Последние полгода он стабильно выступал в основном составе в Овьедо и помог команде сохранить место во втором дивизионе. Новый сезон в Ла Лиге начнется 12 сентября.

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