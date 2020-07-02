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Украинский нападающий стал обладателем Кубка Дании – ранее он уже выигрывал чемпионат

2 июля, 00:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

Довбик добавил победу в Кубке к золотым медалям чемпиона Дании

Украинский нападающий Артем Довбик стал обладателем Кубка Дании. В финале турнира клуб украинца "Сеннерьюск" со счетом 2:0 обыграл "Ольборг". Дубль в матче оформил Андерс Якобсен, а вот украинец весь поединок провел на лавке запасных. "Сеннерьюск" был основан всего 16 лет назад и завоевал первый трофей в истории.

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Это второй трофей для Украины в Дании, где он выступает с 2018 года, когда подписал четырехлетний контракт с "Мидтьюлланном". В сезоне 2017/2018 Довбик стал чемпионом страны, отыграв всего 10 матчей, а в 2019 году его отдали в аренду в "Сеннерьюск". В текущем сезоне Довбик провел 33 матча, и забил 11 мячей, но шесть из них – в составе резервной команды.

В Украине Довбик успел поиграть за "Черкасский Днепр", "Днепр", а еще на правах аренды выступал за "Зарю" из Молдовы. Кстати, в 2018 году Андрей Шевченко вызывал молодого нападающего в расположение национальной сборной Украины, но на поле он так и не появился.

Смотрите, как Довбик забивал за "Днепр" в чемпионате Украины:

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футболист Кубок Дании Артем Довбик Мидтьюлланн Сеннерьюск

Источник: Сегодня|Спорт

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