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Видео нелепой ошибки вратаря из Дании после углового

13 июня, 15:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ошибка вратаря стала решающей в матче

Вратарь клуба второго по силе дивизиона Дании "Нествед" Миккель Брюн допустил нелепую ошибку в матче чемпионата против "Фремад Амагер", которая стоила его команде трех очков. Во время подачи углового Брюн вышел из ворот и пытался выбить мяч кулаком подальше, но неудачно попал по круглому и тот залетел в сетку ворот.

Этот мяч так и остался единственным в матче. Благодаря победе "Фремад Амагер" закрепился на седьмой строчке, а "Нествед" остался на втором месте с конца. Кстати, ранее мы писали, что в Аргентине вратарю предлагали миллион долларов за два пропущенных гола. В случае с Брюном соперник может сэкономить.

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Напомним, что вчера накануне возобновился сезон в Испании. Вчера украинский вратарь Андрей Лунин стал лучшим в первом матче после карантина в Испании. Андрей провел 10-й поединок за "Овьедо" из Сегунды и спас команду от поражения.

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Также мы писали, что сеть взорвало видео жесткой тренировки юного вратаря с помощью кирпичей. Папа придумал для сына необычное упражнение для развития реакции.

Лунин и его девушка. Танец Видео: Instagram

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