Украинский тренер Роман Григорчук завоевал Суперкубок Казахстана

Роман Григорчук вернулся в команду после полугодичной паузы, связанной с семейными обстоятельствами

Роман Григорчук. Фото ФК "Астана".

Украинский тренер Роман Григорчук завоевал Суперкубок Казахстана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bd9/34c/5c7bd934cbdfd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bd9/34c/5c7bd934cbdfd.jpg 2019-03-03T15:40:53+02:00 Футбол Роман Григорчук вернулся в команду после полугодичной паузы, связанной с семейными обстоятельствами

"Астана" под руководством украинского тренера Романа Григорчука завоевала Суперкубок Казахстана. В матче за трофей подопечные украинца обыграли "Кайрат" со счетом 2:0. Дуль в матче на свой счет записал конголезский нападающий Жуниор Кабананга. Таким образом, "Астана" в четвертый раз в истории выиграла Суперкубок Казахстана.

С первых минут в составе "Кайрата" на поле появился украинский нападающий Адеринсола Эсеола. Отличиться забитым мячом он сегодня не смог, но все же записал свою фамилию в протокол матча, правда, с негативной стороны – на 84-й минуте Эсеола заработал красную карточку.

В прошлом чемпионате страны, который в Казахстане проводится по системе весна-осень, "Астана" завоевала золотые медали. Григорчук занимал должность главного тренера команды, но по личным причинам вынужден был оставить команду, которую временно возглавлял Григорий Бабаян.

Ранее Григорчук возглавлял такие команды как "Динабург" (Латвия), "Венстпилс" (Латвия), "Металлург" (Запорожье, Украина), "Черноморец" (Одесса, Украина), "Габала" (Азербайджан). Вместе с "моряками" он выходил в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее мы писали, что Артем Милевский помог "Динамо" выиграть Суперкубок Беларуси. В поединке за трофей брестский клуб обыграл БАТЭ.

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