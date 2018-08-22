Украинский вратарь сменил гражданство и получил вызов в сборную Казахстана

30-летний украинский голкипер "Тобола" Дмитрий Непогодов получил гражданство Казахстана. Уроженец Киева вызван на предстоящий матч Лиги Наций против Грузии в сборную Казахстана.

Непогодов начинал заниматься футболом в Киеве, в 17-лет попал в марсельский "Олимпик", также в его карьере были: донецкий "Металлург", армянский "Бананц" и "Ворскла". С 2017 года Дмитрий защищает цвета "Тобола" и считается одним из лучших голкиперов чемпионата Казахстана.

Отметим, что также вызов в сборную получил еще один натурализированный украинец Сергей Малый, который защищает цвета "Астаны".

Напомним, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал восемь легионеров на сборы. В Лиге Наций Украина попала в одну группу с Чехией и Словакией. Матч украинцев с чехами в гостях состоится 6 сентября, со словаками во Львове – 9 сентября.

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА.