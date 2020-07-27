Украинский защитник Чигринский продлил на год контракт с греческим клубом

Греческий клуб АЕК на официальном сайте объявил о продлении контракта с украинским защитником Дмитрием Чигринским. Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года. Украинец выступает за греческий клуб с 2016 года.

"Я очень рад, что мы продолжаем нашу историю. Я, честно говоря, не верил, что останусь в команде. Но, конечно, я счастлив, потому что это особое место. Я горжусь тем, что являюсь членом этой команды, и, конечно, у меня не было никаких сомнений, у меня не было мысли о том, чтобы что-то изменить. Как я уже сказал, мы продолжаем нашу историю, я всегда смотрю в будущее и всегда надеюсь, что мы сможем достичь высоких целей. Я с нетерпением жду следующего сезона. Я считаю, что футбол, в который мы играли, и результаты, которые мы имели в последней части этого сезона, дарят нам хорошие ожидания на следующий год", – прокомментировал официальному сайту клуба Дмитрий.

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Фото: aekfc.gr

Как мы писали ранее, зарплата 33-летнего Чигринского по новому соглашению составит 350 тысяч евро, а с учетом бонусов она может вырасти еще на 100 тысяч – сообщало издание gazzetta.gr. По предыдущему контракту украинец получал 400 тысяч евро в год.

Напомним, что в АЕК Чигринский перешел из "Днепра" в 2016 году, а до этого защищал цвета донецкого "Шахтера" и "Барселоны". Украинец даже попал в сборную с Ибрагимовичем и Коутиньо.

Смотрите, как АЕК выступал в еврокубках:

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