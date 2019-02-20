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Украинское дерби ценой в 25 млн евро: Коноплянка против Зинченко в ЛЧ

Сегодня, 09:46

Друзья по сборной сегодня будут по разные стороны баррикад. Кто кому даст подзатыльник

Зинченко и Коноплянка
Зинченко и Коноплянка.
Украинское дерби ценой в 25 млн евро: Коноплянка против Зинченко в ЛЧ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d00/890/5c6d00890e709.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d00/890/5c6d00890e709.png Футбол Друзья по сборной сегодня будут по разные стороны баррикад. Кто кому даст подзатыльник

Два главных шутника сборной Украины — Евгений Коноплянка и Александр Зинченко — встретятся сегодня в Гельзенкирхене. На этот раз по разные стороны баррикад. Их клубы, "Шальке" и "Манчестер Сити", начнут разыгравать путевку в 1/4 Лиги чемпионов в 22:00 по киевскому времени.

Первым в гости наведается украинский англичанин. В роли, кстати, безоговорочного фаворита. Букмекеры безапелляционно отдают предпочтение манкунианцам, давая на проход жалкие 1,01. А вот шансы Зинченко выйти на поле невелики. Несмотря на удачную серию игр в основе, британские журналисты ставят на левый фланг обороны Данило, а не Сашу. Но не забываем: Гвардиола умеет удивлять...

Немецкие СМИ, угадывая состав "Шальке", считают, что на поле один украинец выйдет точно. Женю в старте видят все. Он, кстати, с багажом в 66 матчей, самый опытный еврокубковый боец в своей команде (у вратаря Ферманна 38).

Кстати, общую трансферную стоимость Коноплянки и Зинченко авторитетный портал Tranfermarkt оценивает в 25 млн евро. Зинченко дороже – 15 млн против 10 млн, которые, на бумаге, стоит Коноплянка.

Коноплянка и Зинченко играли вместе в футбол, теннис, текбол, гольф. Интересно, что в сборной у двух друзей есть традиция: старший Коно (29 лет) перед каждой игрой дает младшему — Зине (22) подзатыльник. На фарт. А как будет сейчас?

Ранее Зинченко сыграл свой лучший матч за "МанСити" в щитках с молитвой

А Коноплянка отыграл весь матч за "Шальке" против "Баварии", но не помог своей командек избежать поражения.

 

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Тег Лига чемпионов, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко

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АВТОР:

Андрей Лапченко

Источник:

Сегодня|Спорт

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