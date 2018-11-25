Украинское дерби в Венгрии: Ребров переиграл Милевского

В очередном туре чемпионата Венгрии состоялось мини-украинское противостояние. "Ференцварош" Сергея Реброва и Ивана Петряка играл с "Кишвардой", за которую выступают Артем Милевский, Павел Лукьянчук и другие украинские футболисты.

Игра прогнозируемо закончилось победой фаворита – 2:0. Иван Петряк отдал один голевой пас, удачно исполнив угловой. Он провел на поле все 90 минут, как и Милевский с Лукьянчуком. Также за "Кишварду" один тайм сыграл Роман Карасюк.

"Гонвед", преследователь "Ференцвароша", свой матч сыграл вничью, и теперь команда Реброва имеет отрыв в пять очков от второго места. "Кишварда" – вторая с конца в турнирной таблице.

Ранее мы писали, что в матче чемпионата Венгрии между клубами "Академия Пушкаша" и "Ференцварош" был забит необычный гол – ударом из центрального круга.

По информации СМИ, оклад Реброва в венгерском клубе составляет немногим более 1,5 миллиона евро за сезон.

В недавнем интервью Артем Милевский рассказал о конфликте с Суркисом: "Для меня дорога в "Динамо" закрыта". Знаменитый нападающий рассказал о желании завершить карьеру в Киеве.