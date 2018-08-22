Сергей Ребров будет получать в Венгрии 1,5 млн евро в год – СМИ

Сегодня украинский тренер Сергей Ребров подписал соглашение с "Ференцварошем". Подробности сделки 44-летнего специалиста не разглашаются, но, по информации СМИ, оклад Реброва в венгерском клубе будет немногим более 1,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что польская "Легия" интересовалась украинским тренером Сергеем Ребровым, который остается без работы после увольнения из "Аль-Ахли". Однако поляки не смогли удовлетворить финансовые аппетиты бывшего тренера "Динамо".

После прекращения работы в Саудовской Аравии Ребров назвал истинную причину увольнения из "Аль-Ахли". Украинец сам собирался покинуть клуб по окончании сезона.

Ранее была информация, что в "Аль-Ахли" Ребров зарабатывал 2,4 миллиона евро в год.

Начинал свой тренерский путь Сергей Ребров в киевском "Динамо", где перед этим работал сначала с молодежным составом, а затем с "Динамо-2".

Под руководством Реброва "Динамо" дважды выиграло чемпионат Украины и столько же раз завоевало Кубок страны, еще один раз Ребров побеждал в матче за Суперкубок Украины.

Также Ребров в дебютном сезоне в Лиге чемпионов в качестве тренера сумел вывести команду в 1/8 финала, где уступил "Манчестер Сити".