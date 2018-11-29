Украинского форварда Евгения Селезнева выгнали с "Акхисара"

На пресс-конференции перед матчем Лиги Европы, главный тренер "Акхисара" Джихат Арслан рассказал о ситуации с украинским форвардом его команды Евгением Селезневым.

"Селезнев – хороший футболист, который провел долгое время в нашей команде, – цитирует специалиста Fotospor. – Но сейчас у него отсутствует профессиональное отношение к работе. Скажу больше, этот игрок не входит в интересы клуба".

Как уверяет издание, Селезнев переведен в молодежную команду "Акхисара". До открытия январского трансферного окна украинец будет тренироваться там. В начале года зелено-черные попытаются продать Евгения. Поговаривают, что в услугах украинского форварда заинтересован "Галатасарай".

Последний раз Селезнев выходил на поле 3 ноября. В этом сезоне он успел провести в составе "Акхисара" 11 матчей, забить четыре гола, получить две желтые и одну красную карточки. Всего, с учетом прошлого сезона, он отыграл за клуб в 33 играх, забил 14 мячей.

При этом наш бомбардир последний раз играл за сборную Украины еще в сентябре, когда Селезнева вызвали на матчи Лиги наций УЕФА. А не забивал он за национальную команду с ноября 2015-го.