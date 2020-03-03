Ультрас "Динамо" посетили матч, на котором оскорбили Романа Зозулю

Ультрас "Динамо" встретились посетили матч между "Альбасете" и "Райо Вальекано", а также встретились с бывшим форвардом "бело-синих" Романом Зозулей, сообщает их официальная страница в Facebook.

"Вчера несколько представителей нашей трибуны посетили матч Альбасете – Райо Вальекано. Увидели игру Романа Зозули и передали ему слова нашей поддержки и благодарности", – говорится в посте фанатов.

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Напомним, во время поединка "Альбасете" – "Райо Вальекано" фанаты последних выкрикивали оскорбления в адрес Романа Зозули, называя украинца коммунистом. Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля вновь подвергся оскорблениями со стороны фанатов "Райо Вальекано".

Ранее, во время предыдущего матча между этими командами, который состоялся 15 декабря, болельщики "Райо" оскорбляли Зозулю, называя его нацистом. В итоге команды доиграли первый тайм, но игроки "Альбасете" отказались возвращаться на поле после перерыва.

Смотрите, как Роман Зозуля забивал за сборную Украины:

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