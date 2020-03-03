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Ультрас "Динамо" посетили матч, на котором оскорбили Романа Зозулю

3 марта, 12:33

Максим Перепелица

Фанаты поддержали украинского игрока

Ультрас "Динамо" встретились посетили матч между "Альбасете" и "Райо Вальекано", а также встретились с бывшим форвардом "бело-синих" Романом Зозулей, сообщает их официальная страница в Facebook.

"Вчера несколько представителей нашей трибуны посетили матч Альбасете – Райо Вальекано. Увидели игру Романа Зозули и передали ему слова нашей поддержки и благодарности", – говорится в посте фанатов.

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Напомним, во время поединка "Альбасете" – "Райо Вальекано" фанаты последних выкрикивали оскорбления в адрес Романа Зозули, называя украинца коммунистом. Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля вновь подвергся оскорблениями со стороны фанатов "Райо Вальекано".

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Ранее, во время предыдущего матча между этими командами, который состоялся 15 декабря, болельщики "Райо" оскорбляли Зозулю, называя его нацистом. В итоге команды доиграли первый тайм, но игроки "Альбасете" отказались возвращаться на поле после перерыва.

Смотрите, как Роман Зозуля забивал за сборную Украины:

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чемпионат Испании Динамо Киев Роман Зозуля

Источник: Сегодня|Спорт

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