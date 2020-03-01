Исторический "сухарь": Лунин впервые сохранил ворота "Овьедо" в неприкосновенности

Несмотря на победу над "Тенерифе", команда украинца продолжает оставаться в зоне вылета Сегунды

Украинский вратарь Андрей Лунин провел свою первую "сухую" игру с "Овьедо", куда до конца сезона перешел в аренду из мадридского "Реала". Команда Андрея в домашнем матче Сегунды обыграла "Тенерифе" со счетом 1:0.

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Андрей Лунин отыграл против "Тенерифе" от звонка до звонка. При этом за весь матч по воротам украинского кипера "Овьедо" нанесли семь ударов, из которых лишь один пришелся в створ – Андрей с ним справился.

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Между тем единственный в матче "Овьедо" – "Тенерифе" мяч был забил на 88-й минуте. Автором гола стал Родри, отличившийся с пенальти.

Отметим, что до этой, первой в составе "Овьедо" игры на ноль, Андрей Лунин провел за свой новый клуб 7 матчей, в которых пропустил 9 мячей. На данный момент команда украинца находится в зоне вылета второго по силе испанского дивизиона, занимая третье место с конца.

От ближайшей команды, которая не вылетает, "Овьедо" отстает на два очка. Речь об "Альбасете" Романа Зозули, у которого имеется одна игра в запасе. Отметим, что в своем последней матче Зозуля вновь подвергся "атаке" со стороны фанатов "Райо Вальекано".

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