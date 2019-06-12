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"Умеет работать с молодыми": в "Шахтере" объяснили, почему назначили Каштру своим 33-м тренером

12 июня, 15:59

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин прокомментировал подписание контракта с новым коучем

Луиш Каштру и Сергей Палкин
Луиш Каштру и Сергей Палкин. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин на своей странице в Facebook прокомментировал назначение Луиша Каштру на пост главного тренера донецкого клуба. Напомним, он стал 33-м наставником в 83-летней истории самого титулованного клуба времен независимой Украины.

"ФК "Шахтер" подписал двухлетнее соглашение с португальским тренером Луишем Каштру. Это сильный и опытный специалист, за которым мы давно следили и возможности которого хорошо знаем. Нам импонирует его видение игры, понимание тренировочного процесса и умение работать с молодыми футболистами. Наш выбор полностью соответствует философии и стратегии клуба. Уверен, вместе с Луишем Каштру "Шахтер" ждут новые победы и большие достижения", – заявил Сергей Палкин.

Как мы сообщали, тренером "Шахтера" стал 57-летний португалец Луиш Каштру – официально. Португальский специалист начал карьеру 21 год назад и за это время успел поработать с девятью командами.

Напомним, накануне Паулу Фонсека покинул "Шахтер", возглавив итальянскую "Рому". "Я ухожу, оставляя в "Шахтере" семью, а в Украине – свой второй дом", – признался теперь уже экс-наставник "горняков". Фонсека добавил, что жалеет, что так и не увидел и не прочувствовал атмосферу "Донбасс Арены".

В завершившемся сезоне "Шахтер" в 12-й раз стал чемпионом Украины


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Тег Шахтер Донецк, Сергей Палкин, Луиш Каштру

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Сегодня|Спорт

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