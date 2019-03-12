Умер легендарный нападающий сборной Бразилии
Коутиньо становился чемпионом мира по футболу 1962 года
Бывший нападающий "Сантоса" и сборной Бразилии Антонио Вилсон Виэйра Онорио, более известный как Коутиньо, скончался на 76-м году жизни. По словам врача Милтона Маттозиньо, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда, вызванный сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Из-за сахарного диабета у Коутиньо были ампутированы три пальца левой ноги. В январе он был госпитализирован с пневмонией.
Коутиньо является воспитанником "Сантоса", за который дебютировал в 1958 году. Спустя 10 лет он покинул родной клуб и на протяжении двух лет выступал за различные бразильские команды. В 1970 году форвард вернулся в "Сантос", где провел еще год, после чего уехал в Мексику, присоединившись к "Атласу". Поиграв с тех пор еще за два клуба, в 1973 году Коутиньо завершил карьеру.
В период с 1960 по 1965 год нападающий вызывался в сборную Бразилии, с которой в 1962 году стал триумфатором чемпионата мира, проходившего в Чили. В решающем матче бразильская национальная команда победила Чехословакию со счетом – 3:1.
Нападающий является третьим лучшим бомбардиром в истории клуба – 368 мячей в 457 матчах. Больше только у Пепе (403 гола) и Пеле (1091).
В течение карьеры Коутиньо выиграл 31 командный трофей, среди которых не только чемпионат мира, но и две победы в Копа Либертадорес.
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