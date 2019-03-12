Умер легендарный нападающий сборной Бразилии

Коутиньо становился чемпионом мира по футболу 1962 года

Коутиньо (справа) с Пеле и Пепе. Фото: AFP

Умер легендарный нападающий сборной Бразилии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/785/850/5c87858502fab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/785/850/5c87858502fab.jpg 2019-03-12T12:10:00+02:00 Футбол Коутиньо становился чемпионом мира по футболу 1962 года

Бывший нападающий "Сантоса" и сборной Бразилии Антонио Вилсон Виэйра Онорио, более известный как Коутиньо, скончался на 76-м году жизни. По словам врача Милтона Маттозиньо, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда, вызванный сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Из-за сахарного диабета у Коутиньо были ампутированы три пальца левой ноги. В январе он был госпитализирован с пневмонией.

Коутиньо является воспитанником "Сантоса", за который дебютировал в 1958 году. Спустя 10 лет он покинул родной клуб и на протяжении двух лет выступал за различные бразильские команды. В 1970 году форвард вернулся в "Сантос", где провел еще год, после чего уехал в Мексику, присоединившись к "Атласу". Поиграв с тех пор еще за два клуба, в 1973 году Коутиньо завершил карьеру.

В период с 1960 по 1965 год нападающий вызывался в сборную Бразилии, с которой в 1962 году стал триумфатором чемпионата мира, проходившего в Чили. В решающем матче бразильская национальная команда победила Чехословакию со счетом – 3:1.

Нападающий является третьим лучшим бомбардиром в истории клуба – 368 мячей в 457 матчах. Больше только у Пепе (403 гола) и Пеле (1091).

В течение карьеры Коутиньо выиграл 31 командный трофей, среди которых не только чемпионат мира, но и две победы в Копа Либертадорес.

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Источники: Championat.ru , 24tv.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.