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Умер знаменитый капитан донецкого "Шахтера" и тренер сборной СССР

9 июля, 22:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Владимиру Салькову было 83 года, он играл за "горняков" и позже тренировал команду

Печальное событие сегодня произошло для отечественного футбола. В возрасте 83 лет умер легендарный футболист Владимир Сальков. Свои лучшие годы он провел за "Шахтере" (1960-69), отыграв 259 поединков и забив три мяча. Действовал он преимущественно на позиции защитника или полузащитника. Сальков был капитаном "горняков", ставших дважды кряду, в 1961 и 1962 году, обладателями Кубка СССР, сообщил официальный сайт "Шахтера".

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С 1974-го по 1978-й и в 1995 году Владимир Максимович был старшим тренером донецкой команды – серебряного и бронзового призера союзного первенства. Всего под его руководством "Шахтер" сыграл 188 матчей. Сальков в качестве игрока выступал за "Крылья Советов" и донецкий "Шахтер". В качестве главного тренера возглавлял "Шахтер", московское "Торпедо", олимпийскую сборную СССР, волгоградский "Ротор" и сборную Узбекистана. Он также входил в тренерский штаб основной сборной СССР с 1984 по 1986 год.

Читайте о том, что "Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" в Лиге Европы в Харькове.

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