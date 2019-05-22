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Упала с 4-го этажа: в России рассказали, выживет ли главная свидетельница по делу Кокорина и Мамаева

22 мая, 13:51

Екатерина Бобкова закрывала своим телом водителя от футболистов, пытавшихся с ним расправиться

Екатерина Бобкова
Екатерина Бобкова. Фото: Instagram

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Бишенов и Партнеры", прокомментировал инцидент в Праге, где из окна выпала россиянка Екатерина Бобкова, проходившая главной свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По словам адвоката, в настоящее время проводится расследование, о результатах которого станет известно позже.

"Состояние Екатерины оценивается как стабильное. Врачи боролись за ее жизнь, даже ввели в искусственную кому", - заявил адвокат. В настоящий момент врачи дают прогнозы, что россиянка будет жить. Однако восстанавливать здоровье до нормального уровня придется долго.

Как сообщалось ранее, Бобкова упала с высоты 4-го этажа вскоре после вечеринки в компании нескольких мужчин. По данным местной полиции, девушка потянулась за сигаретой, не удержалась и упала вниз. При этом Екатерина потеряла равновесие не просто так, а, скорее всего, из-за того, что смешала антидепрессанты с алкоголем.

Напомним, что Екатерина Бобкова отдыхала в ту роковую ночь вместе с футболистами и другими девушками. Она оказалась единственной, кто заступился за потерпевшего водителя Виталия Соловчука, которого избили спортсмены и их друзья у гостиницы "Пекин". В своих показаниях девушка подтвердила суду, что закрывала своим телом мужчину и умоляла прекратить избиение, "потому что было жалко".

Как мы писали, суд приговорил к высшей мере наказания стул, которым футболист Кокорин ударил Пака. В России высмеяли решение Фемиды об уничтожении вещественного доказательства в деле о скандальных футболистах.

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Тег чемпионат России, Александр Кокорин, Павел Мамаев

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Championat.ru

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