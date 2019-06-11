Урок от чемпиона: обзор матча Андорра – Франция
Победители ЧМ-2018 легко расправились с аутсайдером группы
Во вторник, 11 июня, в группе Н отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года действующие чемпионы мира французы играли в гостях с Андоррой. Поединок прошел без интриги. Франция легко оформила разгромную победу, забив четыре сухих мяча.
Андорра – Франция – 0:4
Голы: Мбаппе (11), Бен-Йеддер (30), Товен (45+1), Зума (60)
Обзор первого тайма матча Андорра – Франция
Обзор второго тайма матча Андорра – Франция
Другие матчи группы
Албания – Молдова – 2:0
Исландия – Турция – 2:1
Турнирная таблица
Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.
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