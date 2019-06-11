Урок от чемпиона: обзор матча Андорра – Франция

Во вторник, 11 июня, в группе Н отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года действующие чемпионы мира французы играли в гостях с Андоррой. Поединок прошел без интриги. Франция легко оформила разгромную победу, забив четыре сухих мяча.

Андорра – Франция – 0:4

Голы: Мбаппе (11), Бен-Йеддер (30), Товен (45+1), Зума (60)

Обзор первого тайма матча Андорра – Франция

Обзор второго тайма матча Андорра – Франция

Другие матчи группы

Албания – Молдова – 2:0

Исландия – Турция – 2:1

Турнирная таблица

N Команды И В Н П М О 1 ФРАНЦИЯ 4 3 0 1 12-3 9 2 ТУРЦИЯ 4 3 0 1 9-2 9 3 ИСЛАНДИЯ 4 3 0 1 5-5 9 4 АЛБАНИЯ 4 2 0 2 5-3 6 5 МОЛДОВА 4 1 0 3 2-10 3 6 АНДОРРА 4 0 0 4 0-10 0

Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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