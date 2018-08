Усейн Болт провел первый матч за "Сентрал Кост Маринерс"

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усейн Болт дебютировал за австралийский футбольный клуб "Сентрал Кост Маринерс" в товарищеском матче против "Сентрал Кост Селект".

Болт начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу "Маринерс". Усейн отличиться забитыми голами в поединке не смог.

