Усейн Болт провел первую тренировку в австралийской команде

Лучший спринтер мира пробует свои силы в футболе

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усейн Болт провел первую тренировку в составе австралийского клуба "Сентрал Кост Маринерс" на стадионе Госфорда.

В начале августа Болт подписал контракт с "Сентрал Кост Маринерс". Соглашение между 31-летним спортсменом и командой является бессрочным. Оно не гарантирует Болту заключения впоследствии профессионального контракта, но ямайский легкоатлет получил доступ к тренировкам австралийской команды.

"Я часто говорил, что хотел бы профессионально играть в футбол. Клуб дал мне отличную возможность, и я собираюсь ей воспользоваться. Я готов учиться, тренироваться и сделать все возможное", – сказал Болт на пресс-конференции.

Ранее в июне Усейн Болт сыграл в товарищеском матче против сборной Англии. Тогда ямайский спринтер защищал цвета сборной мира.

Усейн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, рекордсмен на дистанциях 100 и 200 метров. Болт завершил карьеру в 2017 году после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, который выявился провальным для него.