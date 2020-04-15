Увел девушку друга, но спалила шляпа: карибский карантин футболиста, который зарабатывал 28 миллионов

Бывший нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси выбрал для карантина шикарное место на Карибских островах. Форвард не скрывает своего "убежища", публикуя фото с отдыха. Но аргентинские СМИ заинтересовала компания футболиста – они вычислили, что Лавесси находится там вместе с известной бразильской актрисой и моделью Наталией Борхес, которая в свое время была девушкой друга Эсекьеля.

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Девушка тоже публикует фото с Карибских островов, но при этом пара не делает общих фото. Однако влюбленные были не слишком бдительными – их совместный отдых выдали две одинаковые шляпы, в которых фотографировались Лавесси и Борхес. Информацию, что Лавесси и Борхес отдыхают вместе подтвердила бывшая подруга Лавесси – Янина Скрепанте, отметив, что экс-футболист увел девушку у своего хорошего друга.

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"Я знаю Наталью, она бывшая подруга очень хорошего друга Эсекьеля, которого зовут Лоренцо. У него был один из лучших ресторанов в Милане, а также он бывший футболист. Лавесси может делать то, что он хочет. Это его проблема. Карма обязательно придет", – рассказала Скрепанте, отметив, что у футболиста также был скандальный роман с подругой телевизионного продюсера Начо Виале.

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Напомним, что Эсекьель Лавесси по кличке "Бешенный" неожиданно закончил играть всего в 34 года, о чем заявил буквально в конце 2019 года. Бомбардир "Наполи" и "ПСЖ" в 2016-м переехал в китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун" и с зарплатой в 28 миллионов евро стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Видимо, после трех лет на таком окладе мотивации продолжать играть у него больше не нашлось.

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